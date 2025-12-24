26 की उम्र, डेली 18 घंटे की ड्यूटी और खरीद लिया 7 करोड़ का घर! इस लड़की की कहानी जानकर लोग बोले- इंस्पिरेशन हो तो ऐसी

Singapore Woman House: सिंगापुर की 26 साल की एक लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उसने बिना किसी पारिवारिक आर्थिक मदद के लगभग 7 करोड़ रुपये का घर खरीद लिया. इस महिला का नाम क्रिस है, जो फुल टाइम प्रोड्यूसर और कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करती हैं. उन्होंने 20 दिसंबर को TikTok पर यह जानकारी शेयर की, जिसे उन्होंने अपने जीवन का सपना पूरा होने जैसा बताया.

परिवार को कब लगी इस बड़ी खबर की भनक?

क्रिस ने बताया कि उन्होंने घर खरीदने की बात अपने परिवार को तब तक नहीं बताई, जब तक कि उन्हें घर की चाबियां नहीं मिल गईं. उनका कहना है कि वह हमेशा चाहती थीं कि 27 साल की उम्र से पहले उनका खुद का घर हो. साल 2025 के अंत तक उन्होंने यह सपना पूरा कर लिया और वह भी पूरी तरह अपनी कमाई से. इस घर की कीमत लगभग 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर बताई जा रही है. खास बात यह है कि क्रिस ने करीब 2.4 लाख सिंगापुर डॉलर की डाउन पेमेंट पूरी तरह कैश में दी. उन्होंने किसी लोन या पारिवारिक मदद पर निर्भर रहना पसंद नहीं किया और सब कुछ अपनी सेविंग्स से किया.

दिन में कितने घंटे काम करती हैं क्रिस?

एक इंटरव्यू में क्रिस ने बताया कि वह रोजाना 12 से 18 घंटे काम करती हैं और हफ्ते में सातों दिन यही रूटीन रहता है. फुल टाइम नौकरी के अलावा वह फोटो और वीडियो प्रोडक्शन के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करती हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह जिम में वर्कआउट करते वक्त भी काम करती रहती हैं. क्रिस ने महज 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और 19 साल की उम्र में निवेश की आदत डाल ली थी. वह अपनी इस सफलता का श्रेय जल्दी शुरुआत, सख्त डिसिप्लिन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मजबूत चाहत को देती हैं. वह हर खर्च का हिसाब रखती हैं और पैसे बचाने के लिए सस्ते खाने पर भी निर्भर रहती हैं.

क्रिस का कहना है कि आत्मनिर्भर होना उन्हें उनकी मां ने सिखाया है. सिंगापुर जैसे देश में अपना खुद का घर होना उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देता है. उनके मुताबिक, यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और आजादी का प्रतीक है, जिसने उन्हें यह मुकाम दिलाया.