Advertisement
trendingNow13051362
Hindi Newsजरा हटके26 की उम्र, डेली 18 घंटे की ड्यूटी और खरीद लिया 7 करोड़ का घर! इस लड़की की कहानी जानकर लोग बोले- इंस्पिरेशन हो तो ऐसी

26 की उम्र, डेली 18 घंटे की ड्यूटी और खरीद लिया 7 करोड़ का घर! इस लड़की की कहानी जानकर लोग बोले- इंस्पिरेशन हो तो ऐसी

Viral News: सिंगापुर की 26 साल की युवती ने 18 घंटे रोज़ काम करके बिना परिवार की मदद के 7 करोड़ रुपये का घर खरीदा, सोशल मीडिया पर कहानी वायरल.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

26 की उम्र, डेली 18 घंटे की ड्यूटी और खरीद लिया 7 करोड़ का घर! इस लड़की की कहानी जानकर लोग बोले- इंस्पिरेशन हो तो ऐसी

Singapore Woman House: सिंगापुर की 26 साल की एक लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उसने बिना किसी पारिवारिक आर्थिक मदद के लगभग 7 करोड़ रुपये का घर खरीद लिया. इस महिला का नाम क्रिस है, जो फुल टाइम प्रोड्यूसर और कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करती हैं. उन्होंने 20 दिसंबर को TikTok पर यह जानकारी शेयर की, जिसे उन्होंने अपने जीवन का सपना पूरा होने जैसा बताया.

परिवार को कब लगी इस बड़ी खबर की भनक?

क्रिस ने बताया कि उन्होंने घर खरीदने की बात अपने परिवार को तब तक नहीं बताई, जब तक कि उन्हें घर की चाबियां नहीं मिल गईं. उनका कहना है कि वह हमेशा चाहती थीं कि 27 साल की उम्र से पहले उनका खुद का घर हो. साल 2025 के अंत तक उन्होंने यह सपना पूरा कर लिया और वह भी पूरी तरह अपनी कमाई से. इस घर की कीमत लगभग 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर बताई जा रही है. खास बात यह है कि क्रिस ने करीब 2.4 लाख सिंगापुर डॉलर की डाउन पेमेंट पूरी तरह कैश में दी. उन्होंने किसी लोन या पारिवारिक मदद पर निर्भर रहना पसंद नहीं किया और सब कुछ अपनी सेविंग्स से किया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

दिन में कितने घंटे काम करती हैं क्रिस?

एक इंटरव्यू में क्रिस ने बताया कि वह रोजाना 12 से 18 घंटे काम करती हैं और हफ्ते में सातों दिन यही रूटीन रहता है. फुल टाइम नौकरी के अलावा वह फोटो और वीडियो प्रोडक्शन के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करती हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह जिम में वर्कआउट करते वक्त भी काम करती रहती हैं. क्रिस ने महज 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और 19 साल की उम्र में निवेश की आदत डाल ली थी. वह अपनी इस सफलता का श्रेय जल्दी शुरुआत, सख्त डिसिप्लिन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मजबूत चाहत को देती हैं. वह हर खर्च का हिसाब रखती हैं और पैसे बचाने के लिए सस्ते खाने पर भी निर्भर रहती हैं.

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

क्रिस का कहना है कि आत्मनिर्भर होना उन्हें उनकी मां ने सिखाया है. सिंगापुर जैसे देश में अपना खुद का घर होना उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देता है. उनके मुताबिक, यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और आजादी का प्रतीक है, जिसने उन्हें यह मुकाम दिलाया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Singaporeviraltrending

Trending news

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC