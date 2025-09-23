मॉल से ₹43,000 के मेकअप की चोरी, लेकिन जेल नहीं? क्यों मिली ये हैरान करने वाली सजा

Singaporean Influencer: आजकल सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई फेमस शख्स चोरी करते पकड़ा जाए? हाल ही में सिंगापुर की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर जिनी यामागुची की कहानी वायरल हो रही है, जो लगभग ₹43,000 के मेकअप चुराते हुए पकड़ी गईं. इस घटना के बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनने और रात 10 बजे कर्फ्यू का सामना करना पड़ा.

क्या चोरी किया गया था?

जिनी और उनकी दोस्त ली सुएट ने 25 अगस्त की रात डन डन डॉन्की सुपरमार्केट से 27 आइटम्स चोरी किए. ये सामान मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स थे, जिनमें ब्लशर, टोट बैग, विटामिन सी सीरम जैसे कई आइटम्स शामिल थे. सुपरमार्केट के एक कर्मचारी ने दोनों को चोरी करते हुए देखा और मैनेजर को सूचना दी. मैनेजर ने पुलिस को बुलाया और CCTV फुटेज की मदद से जिनी और उनकी दोस्त को गिरफ्तार किया गया. दोनों ने कोर्ट में चोरी करने की बात स्वीकार की.

जिनी को क्या थी सजा?

जिनी को 3 सितंबर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया. उनके पास कोई पूर्व अपराध रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जेल की बजाय डे रिपोर्टिंग ऑर्डर (DRO) दिया. इसके तहत उन्हें 3 महीने तक रोज रिपोर्ट करना होगा. इसके अलावा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनना होगा और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का पालन करना होगा. जिनी की उम्र सिर्फ 30 साल है और उन्होंने कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार की है. ऐसा कहा जा रहा है कि ये सजा उन्हें सुधारने में मदद करेगी. कई लोगों का यह भी मानना है कि यह उनकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी.