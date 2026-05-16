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Hindi Newsजरा हटकेसिंगर ने गाया ऐसा भजन, सिर से लेकर पांव तक नोटों से ढक डाला! बोरा में भरकर बरसाए लाखों रुपये

सिंगर ने गाया ऐसा भजन, सिर से लेकर पांव तक नोटों से ढक डाला! बोरा में भरकर बरसाए लाखों रुपये

Gujarat Dayro Cash Shower Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक लोक गायक स्टेज पर बैठकर गा रहा है और कुछ ही देर में उसके आसपास नोटों का एक विशाल पहाड़ बन जाता है. यह वीडियो द्वारका जिले के खंभालिया में आयोजित श्रीमद भागवत सप्ताह के दौरान हुए डायरा कार्यक्रम का बताया जा रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 06:07 AM IST
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Image credit: X/@DeshGujarat
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Gujarat Dayro Cash Shower Viral Video: देश में धार्मिक आयोजनों और भक्ति कार्यक्रमों का माहौल हमेशा खास होता है. कहीं भजन-कीर्तन होते हैं, कहीं श्रद्धालु झूमते नजर आते हैं और कहीं लोग अपनी श्रद्धा अलग अंदाज में जाहिर करते हैं. लेकिन गुजरात के एक धार्मिक आयोजन से सामने आया नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है. यहां मंच पर ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि देखने वाले कुछ देर के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए. कार्यक्रम के दौरान एक गायक पर नोटों की ऐसी बारिश शुरू हुई कि देखते ही देखते मंच पर कैश का ढेर लग गया. हालात ऐसे हो गए कि कुछ देर के लिए गायक भी पैसों के बीच घिरा हुआ नजर आने लगा. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भजन के बीच अचानक बदल गया माहौल

बताया जा रहा है कि गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया इलाके में धार्मिक आयोजन के तहत श्रीमद भागवत सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान डायरा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था. मंच पर भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जा रही थी और सामने मौजूद लोग पूरी श्रद्धा के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे. भजन और संगीत के बीच लोग झूमते दिखाई दे रहे थे. माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था. लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हुआ, जिसने पूरे कार्यक्रम को चर्चा में ला दिया.

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कोई हाथ से फेंक रहा था, कोई बोरी भरकर पहुंच गया

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोग मंच की ओर बढ़ने लगे और फिर नोट उड़ाने शुरू कर दिए. शुरुआत में कुछ लोगों ने हाथ से नोट फेंके, लेकिन धीरे-धीरे यह सिलसिला बड़ा होता गया. कुछ लोग बैग और थैले में भरकर पैसे लेकर पहुंचे. वहीं, कुछ लोग बोरी में नकदी लेकर मंच तक पहुंचते दिखाई दिए. देखते ही देखते मंच पर नोटों का अंबार लग गया. जिस गायक पर नोटों की बारिश हो रही थी, स्थानीय स्तर पर उनका नाम देवायत खवड़ बताया जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि मंच पर इतनी नकदी जमा हो गई कि वहां मौजूद लोग भी हैरान नजर आने लगे.

सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे. किसी ने इसे श्रद्धा बताया तो किसी ने इसे बेहद अनोखा दृश्य कहा. एक यूजर ने लिखा कि इतनी नोटों की बारिश शायद फिल्मों में भी नहीं देखी. दूसरे ने मजाक में कहा कि यहां लोग पैसे बचाने की सोच रहे हैं और वहां मंच पर पैसों का पहाड़ बन गया. एक अन्य यूजर ने लिखा कि पहली बार किसी गायक को तालियों से ज्यादा नोट मिलते देख रहा हूं.

आयोजकों ने दी पूरी सफाई

वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद आयोजन से जुड़े लोगों ने भी इस पर अपनी बात रखी. आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम में जुटाई गई रकम किसी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए नहीं है. उनके मुताबिक, आयोजन का खर्च निकालने के बाद बची हुई राशि समाजसेवा के काम में लगाई जाएगी. बताया गया कि पूरी रकम गुजरात अहीर कन्या छात्रावास (अहीर गर्ल्स हॉस्टल) और शैक्षणिक परिसर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को दी जाएगी. इस पैसे का इस्तेमाल अहमदाबाद में छात्राओं के लिए हॉस्टल और शैक्षणिक परिसर बनाने जैसे कामों में किया जाएगा.

श्रद्धा और चर्चा का बना नया विषय

यह वीडियो अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं रह गया है, बल्कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे भक्ति और परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे हैरानी भरा दृश्य बता रहे हैं. हालांकि, एक बात तय है कि मंच पर नोटों की ऐसी बारिश रोज देखने को नहीं मिलती. यही वजह है कि यह घटना लोगों का ध्यान खींच रही है और इंटरनेट पर तेजी से शेयर की जा रही है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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