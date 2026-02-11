प्यार और जिम्मेदारी के बीच रोटी की जंग, बिटिया को अपने साथ ऑटो रिक्शा में रखता है ये​ पिता; जानें क्यों

Advertisement
Viral Video: एक पिता जो पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता है और अपनी बिटिया को भी ऑटो रिक्शा में ही साथ रखता है. जब उससे पूछा गया कि आप अपनी बेटी को साथ क्यों रखते हो? तो उस पिता ने जो कहानी सुनाई वो आपको अंदर तक झकझोर देगी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:18 PM IST
Viral Video: एक ​बेटी पिता के लिए किसी परी से कम नहीं होती है. एक बाप अपनी बिटिया से कितना प्यार करता है ये एक पिता ही जानता है. इन​ दिनों सोशल मीडिया पर पिता और बिटिया के प्यार के साथ मजबूरी और जिम्मेदारी की ऐसी कहानी वायरल हो रही है जिसे जानकर आप भी भावुक हो जाएंगे. एक पिता जो पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता है और अपनी बिटिया को भी ऑटो रिक्शा में ही साथ रखता है. जब उससे पूछा गया कि आप अपनी बेटी को साथ क्यों रखते हो? तो उस पिता ने जो कहानी सुनाई वो आपको अंदर तक झकझोर देगी.

अपने साथ क्यों रखते हैं?
इंटरनेट पर एक ऑटो रिक्शा वाले का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि बिटिया ऑटो रिक्शा में सो रही है. इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स पूछता है कि ये लड़की आपकी है और हमेशा ऑटो रिक्शा में ही रहती है ऐसा क्यों? इस सवाल के जवाब में एक पिता अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि इसकी मम्मी नहीं है और घर पर हम दोनों ही हैं, इसलिए मैं अपने साथ रखता हूं. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि बिटिया जूस पी रही है. इसके बाद ये शख्स आयुषी को गोद में लेता है और कहता है कि एक बाप का प्यार कुछ भी कर सकता है. इसके बाद वो शख्स दोनों पिता और बेटी को मुस्कुराते हुए विदा कर देता है. ये वीडियो पिता के प्यार और जिम्मेदारियों को दिखाती है और बताती है एक पिता अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कितना संघर्ष और त्याग करता है. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ghatkoparbuzz नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में भावुक कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वो अभी भी मुस्कुरा रहा है और अपनी लाइफ से खुश है." दूसरे यूजर ने अपनी कहानी बताते हुए लिखा, "मैं एक सिंगल फादर हूं. एक पिता के तौर पर बेटी को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मैं मैनेज कर सकता हूं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

