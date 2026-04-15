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Hindi Newsजरा हटकेसर, अप्रेजल कब होगा? जब स्टेज पर नाच रहे थे बॉस, तभी भीड़ से आई ऐसी आवाज कि सबकी छूट गई हंसी

सर, अप्रेजल कब होगा? जब स्टेज पर नाच रहे थे बॉस, तभी भीड़ से आई ऐसी आवाज कि सबकी छूट गई हंसी

HCLTech के 50 साल पूरे होने पर नोएडा में आयोजित इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां एक तरफ CEO विजयकुमार C स्टेज पर थिरक रहे थे, वहीं एक कर्मचारी ने 'अप्रेजल' को लेकर ऐसा सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. जानिए क्या है पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:03 PM IST
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सर, अप्रेजल कब होगा? जब स्टेज पर नाच रहे थे बॉस, तभी भीड़ से आई ऐसी आवाज कि सबकी छूट गई हंसी

कॉर्पोरेट दुनिया में 'अप्रेजल' यानी सैलरी बढ़ना एक ऐसा विषय है जिसे लेकर कर्मचारी हमेशा गंभीर रहते हैं. लेकिन क्या हो जब कंपनी के 50 साल के जश्न के बीच कोई कर्मचारी सीधे CEO से सैलरी हाइक का सवाल पूछ ले? जहां अरिजीत सिंह जैसे बड़े गायक परफॉर्म कर रहे हों. जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा में आयोजित HCL Technologies के एक मेगा इवेंट में, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है.

क्या है पूरा मामला?

HCL के 50 साल पूरे होने की खुशी में नोएडा कैंपस में एक शानदार प्रोग्राम रखा गया था. इस कार्यक्रम में कंपनी के संस्थापक शिव नाडर भी व्हीलचेयर पर नजर आए, जो कि एक दुर्लभ पल था. माहौल काफी खुशनुमा था. अरिजीत सिंह के गानों पर कर्मचारी झूम रहे थे. इसी बीच कंपनी के CEO विजयकुमार सी भी खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर आकर डांस करने लगे.

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बीच शो में गूंजा 'अप्रेजल' का सवाल

जब CEO स्टेज पर हाथ हिलाकर भीड़ का उत्साह बढ़ा रहे थे, तभी दर्शकों के बीच खड़े एक कर्मचारी ने चिल्लाकर पूछा, “सर, अप्रेजल कब होगा?” यह सवाल इतना अचानक और सटीक था कि आस-पास खड़े सभी लोग हंसने लगे. हालांकि, शोर ज्यादा होने की वजह से शायद CEO तक यह आवाज नहीं पहुंची, लेकिन वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया.

 

 

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स ने इस पर मजे लेना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, "CEO साहब दोनों हाथ हिलाकर बता रहे हैं कि कभी नहीं होगा!" एक अन्य ने तंज कसते हुए कहा, "शायद सैलरी हाइक का पैसा ही इस इवेंट मैनेजमेंट और अरिजीत सिंह के शो में लगा दिया गया है." कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अरिजीत सिंह का गाना 'मुस्कुराने की वजह तुम हो' शायद इसी सिचुएशन के लिए था.

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कर्मचारियों के लिए खास इंतजाम

आपको बता दें कि HCL ने इस जश्न को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी. नोएडा के बाद ऐसे ही 9 कॉन्सर्ट 9 अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे. साथ ही, नोएडा इवेंट के बाद कर्मचारियों को घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए मेट्रो का समय रात 12:30 बजे तक बढ़ाया गया था और यात्रा भी फ्री रखी गई थी. HCL की 1976 से शुरू हुई यह यात्रा आज एक ग्लोबल IT कंपनी के रूप में हमारे सामने है. लेकिन इस जश्न के बीच कर्मचारी का यह छोटा सा सवाल भारत के कॉर्पोरेट कल्चर की उस सच्चाई को बयां करता है, जहां जश्न अपनी जगह है और 'सैलरी हाइक' अपनी जगह.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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