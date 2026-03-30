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Hindi Newsजरा हटकेमजदूरी की, बर्तन मांजे, खर्च किए 1.2 करोड़! भाई को घर वापस लाने के लिए इस बहन ने जो किया, वो मिसाल बन गया

मजदूरी की, बर्तन मांजे, खर्च किए 1.2 करोड़! भाई को घर वापस लाने के लिए इस बहन ने जो किया, वो मिसाल बन गया

चीन की ली लिन ने 33 साल पहले महज 11 साल की उम्र में अपने छोटे भाई को खो दिया था. एक पुरानी फोटो और अटूट उम्मीद के सहारे उन्होंने तीन दशकों तक भाई को खोजा. ईंटें ढोकर और बर्तन मांजकर पैसे जुटाए और अंततः पुलिस की मदद से अपने भाई को ढूंढ निकाला. पढ़िए इस भावुक पुनर्मिलन की पूरी दास्तां.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:28 PM IST
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मजदूरी की, बर्तन मांजे, खर्च किए 1.2 करोड़! भाई को घर वापस लाने के लिए इस बहन ने जो किया, वो मिसाल बन गया

Sister Brother Story: कहते हैं कि वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ पछतावे उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते. चीन की 44 वर्षीय ली लिन ने पिछले 33 साल एक ऐसी ही आत्मग्लानि में बिताए। महज 11 साल की उम्र में, भूख और मजबूरी के बीच उन्होंने अपने 7 साल के छोटे भाई को एक अजनबी महिला के साथ सिर्फ एक 'ब्रेड' के टुकड़े के लिए जाने दिया, यह सोचकर कि उसे खाना मिल जाएगा, लेकिन वह भाई फिर कभी लौटकर नहीं आया. चीन के हुबई प्रांत के झिआंताओ शहर की कहानी ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. 44 वर्षीय ली लिन ने अपने छोटे भाई को 33 साल बाद ढूंढ निकाला, वह भी सिर्फ एक पुरानी बचपन की फोटो के सहारे.

कैसे बिछड़ गए थे भाई-बहन?

बचपन में ही इन दोनों भाई-बहनों की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनकी मां की मौत कैंसर से हो गई, जबकि पिता मानसिक रूप से टूटकर घर छोड़ गए. 11 और 7 साल की उम्र में दोनों अनाथ हो गए और सड़कों पर भटकते हुए खाना ढूंढकर गुजारा करने लगे. एक दिन बारिश से बचने के लिए दोनों एक ट्रक के पीछे सो गए और अनजाने में दूसरे शहर पहुंच गए. भूख से परेशान होने पर एक बुजुर्ग महिला ने छोटे भाई को रोटी दिलाने का लालच दिया. बहन ने भरोसा कर लिया, लेकिन वह पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया, क्योंकि भाई कभी वापस नहीं लौटा.

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भाई ने किन मुश्किलों का सामना किया?

छोटे भाई को मानव तस्करों ने पकड़ लिया, जहां उसे मारपीट, भूखा रखना और बंद कमरे में कैद जैसी यातनाएं झेलनी पड़ीं. किसी तरह वह वहां से भाग निकला और भीख मांगकर जिंदा रहा. बाद में वह गुआंगडोंग पहुंचा, जहां एक परिवार ने उसे गोद ले लिया और नई पहचान दी.

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बहन ने कैसे जारी रखी तलाश?

ली लिन ने अपने भाई को ढूंढने के लिए 33 साल तक हार नहीं मानी. उन्होंने ईंट ढोने, बर्तन धोने और फैक्ट्री में काम जैसे छोटे-मोटे काम करके पैसे जुटाए और पूरे चीन में अपने भाई को खोजती रहीं. उनके पास सिर्फ एक पुरानी फोटो ही एकमात्र सुराग थी. इस साल जियांग्शी में एक पुलिस अधिकारी ने फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए एक व्यक्ति की पहचान की, जो असल में ली लिन का भाई निकला. DNA टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई और 23 मार्च को दोनों भाई-बहन का मिलन हुआ, जहां वे एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े.

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इस मिलन ने लोगों को क्यों भावुक कर दिया?

जब बहन अपने भाई के लिए रोटी लेकर पहुंची और बताया कि वह उसे एक रोटी के कारण खो बैठी थी, तो यह पल बेहद भावुक बन गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सबसे प्रेरणादायक कहानी बताया. कई यूजर्स ने कहा कि असली दोष मानव तस्करों का है, जबकि कुछ ने ली लिन को दुनिया की सबसे महान बहन बताया.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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