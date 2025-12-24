Advertisement
बहन ने बीच में आकर बिगाड़ी डांस रील, एक ने मारा थप्पड़ तो दूसरे ने उठा ली झाड़ू

बहन ने बीच में आकर बिगाड़ी डांस रील, एक ने मारा थप्पड़ तो दूसरे ने उठा ली झाड़ू

Sister Fight Reel Viral: सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि एक लड़की अपना डांस वीडियो बना रही है और दूसरी लड़की कैमरे के सामने से गुजरती है तो खुशी से नाच रही लड़की एक सेकेंड में रुकती है और उस लड़की को थप्पड़ मार देती है. इसके बाद जो दोनों बहनों में घमासान होता है वो सब रील बना रहे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:27 PM IST
बहन ने बीच में आकर बिगाड़ी डांस रील, एक ने मारा थप्पड़ तो दूसरे ने उठा ली झाड़ू

Viral Video: सोशल मीडिया का दौर है. ऐसे में हर कोई वायरल होना चाहता है. लाखों लोग रोज इस उम्मीद में सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट दिखाते हैं कि कभी तो उनकी रील वायरल होगी. ऐसे में हर दूसरे घर में ये रील बनाने वाले बच्चे हैं. सोशल मीडिया अपना टैलेंट दिखाने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. लेकिन आज हम रील की नहीं रियल की बात कर रहे हैं. हम उस हकीकत की बात कर रहे हैं जो रील के पीछे की दुनिया है. कई बार सोशल मीडिया पर वो भी अपलोड हो जाता है जो शेयर होने के लिए नहीं बना होता है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि एक लड़की अपना डांस वीडियो बना रही है और दूसरी लड़की कैमरे के सामने से गुजरती है तो खुशी से नाच रही लड़की एक सेकेंड में रुक कर मार देती है. इसके बाद जो दोनों बहनों में घमासान होता है वो सब रील बना रहे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है. 

कैसे हुई दोनों में लड़ाई?
इंटरनेट पर वायरल हो वीडियो में दिखता है कि एक रूम में पीछे टीवी चल रहा है जिसमें शायद यही "जब से देखा तुमको यारा" गाना चल रहा है और उसी गाने पर ये लड़की डांस रील बना रही है. रील शुरू होती है और लड़की डांस करना शुरू करती है. तभी वहां मौजूद दूसरी लड़का किसी काम के लिए उठकर जाने लगती है और जैसे ही वो कैमरे के फ्रंट में आती है तभी डांस कर रही लड़की तुरंत उसकी कमर पर थप्पड़ मार देती है. 
यह भी पढ़ें: दादी को पहना दिया ट्रेंडिंग रैबिट ईयर वूलन कैप, Video में देखें कमाल का रिएक्शन

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by _.Anshii._7 (@dancer_anshii_67)

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी बहन ने क्यों उठाई झाड़ू?
थप्पड़ लगने के बाद वो लड़की आग बबूला हो जाती है और रील बना रही लड़की को मारने के लिए झाड़ू उठा लेती है. इसके बाद कुछ देर दोनों में हाथापाई होती है. कुल मिलाकर हंसती डांस करती लड़की का व्यवहार अचानक ऐसा हिंसक हो जाता है जो किसी ने नहीं सोचा था. ज्यादातर लोग इसे फनी मोमेंट में ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये रील्स के पीछे की रियल कहानी को भी बताती है.

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dancer_anshii_67 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो का कमेंट बॉक्स फनी मीम्स से भरा हुआ है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

