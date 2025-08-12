Viral Video : बहन बोली- मैंने भाग कर शादी कर ली, सुनते ही फूटा भाई का गुस्सा; फिर जीजा ने चल दी ये चाल...

Viral Video : कई फनी वीडियोज में हमने देखा है कि लोग शुरुआत में तो ईमानदारी और सिद्धांतों की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मामूली-सी लालच आते ही सब भूल जाते हैं. इसी अंदाज पर आधारित एक वायरल वीडियो को अलग अंदाज में बेहद मजेदार तरीके से पेश किया गया है. इसमें एक बहन अपने भाई को बताती है कि वह भागकर शादी कर चुकी है. यह सुनकर भाई तुरंत खानदान की इज्जत और समाज की बातें छेड़ देता है. लेकिन जैसे ही बहन बताती है कि उसका पति भाई के लिए इंडिया-पाकिस्तान मैच देखने और दुबई जाने की टिकट भेज चुका है, भाई का रवैया पूरी तरह बदल जाता है.

बहन पर फूटा भाई का गुस्सा!

इस वीडियो में दिखाया गया है कि लड़की दौड़ते हुए भाई के पास आती है और कहती है, “भाई, मैंने भागकर शादी कर ली.” भाई गुस्से में बोलता है, “तूने पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी.” लेकिन जब लड़की बताती है कि उसके पति ने भाई के लिए मैच और फ्लाइट की टिकट बुक की है, तो भाई तुरंत नरम पड़ जाता है और मजाक में कहता है, “अरे तू तो कचरे के डिब्बे से मिली थी, एडॉप्टेड है तू, खानदान की इज्जत की चिंता मत कर. और समाज? उसका तो काम ही है बातें बनाना.” हालांकि, ZEE News इस वीडियो की सत्यती पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो को इंस्टाग्राम पर अभिनीत झा ने अपने अकाउंट @abhineetjha_ से पोस्ट किया है, जिसे अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस वीडियो पर जमकर हंसी के इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी है. ज्यादातर यूजर्स ने क्रिकेट को सबसे ऊपर बताते हुए मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, “ये बहन से ज्यादा भारत-पाक मैच है.” जबकि दूसरे ने मजाक में कहा, “जाते-जाते भाई ने सच्चाई बोल ही दी.” वीडियो में हास्य के जरिए भारत-पाक क्रिकेट मैच के प्रति लोगों की दीवानगी की चरम सीमा को दर्शाया गया है.