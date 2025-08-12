Viral Video : बहन बोली- मैंने भाग कर शादी कर ली, सुनते ही फूटा भाई का गुस्सा; फिर जीजा ने चल दी ये चाल...
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video : बहन बोली- मैंने भाग कर शादी कर ली, सुनते ही फूटा भाई का गुस्सा; फिर जीजा ने चल दी ये चाल...

Viral Video : एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लोग सिद्धांतों की बातें तो करते हैं, लेकिन लालच आते ही बदल जाते हैं. इसमें बहन के भागकर शादी करने पर भाई गुस्सा करता है, पर मैच और दुबई की टिकट का जिक्र सुनते ही खुश हो जाता है. 

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:13 PM IST
Viral Video
Viral Video

Viral Video : कई फनी वीडियोज में हमने देखा है कि लोग शुरुआत में तो ईमानदारी और सिद्धांतों की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मामूली-सी लालच आते ही सब भूल जाते हैं. इसी अंदाज पर आधारित एक वायरल वीडियो को अलग अंदाज में बेहद मजेदार तरीके से पेश किया गया है. इसमें एक बहन अपने भाई को बताती है कि वह भागकर शादी कर चुकी है. यह सुनकर भाई तुरंत खानदान की इज्जत और समाज की बातें छेड़ देता है. लेकिन जैसे ही बहन बताती है कि उसका पति भाई के लिए इंडिया-पाकिस्तान मैच देखने और दुबई जाने की टिकट भेज चुका है, भाई का रवैया पूरी तरह बदल जाता है.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

बहन पर फूटा भाई का गुस्सा!

इस वीडियो में दिखाया गया है कि लड़की दौड़ते हुए भाई के पास आती है और कहती है, “भाई, मैंने भागकर शादी कर ली.” भाई गुस्से में बोलता है, “तूने पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी.” लेकिन जब लड़की बताती है कि उसके पति ने भाई के लिए मैच और फ्लाइट की टिकट बुक की है, तो भाई तुरंत नरम पड़ जाता है और मजाक में कहता है, “अरे तू तो कचरे के डिब्बे से मिली थी, एडॉप्टेड है तू, खानदान की इज्जत की चिंता मत कर. और समाज? उसका तो काम ही है बातें बनाना.” हालांकि, ZEE News इस वीडियो की सत्यती पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhineet Jha (@abhineetjha_)

वीडियो को इंस्टाग्राम पर अभिनीत झा ने अपने अकाउंट @abhineetjha_ से पोस्ट किया है, जिसे अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस वीडियो पर जमकर हंसी के इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी है. ज्यादातर यूजर्स ने क्रिकेट को सबसे ऊपर बताते हुए मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, “ये बहन से ज्यादा भारत-पाक मैच है.” जबकि दूसरे ने मजाक में कहा, “जाते-जाते भाई ने सच्चाई बोल ही दी.” वीडियो में हास्य के जरिए भारत-पाक क्रिकेट मैच के प्रति लोगों की दीवानगी की चरम सीमा को दर्शाया गया है.

शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

;