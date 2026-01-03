वाह क्या टैलेंट है... ट्रक के नीचे से निकल गया स्केटर, वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Skating Stunt Video: सोशल मीडिया पर स्टंट के खूब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कोई बाइक से स्टंट करता नजर आता है तो कोई खतरों का खिलाड़ी बनकर छत से कूदकर दिखाता है. इसके अलावा कुछ लोग बहुत अच्छी स्केटिंग करते हैं. सोशल मडिया पर आपने भी ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग स्केटिंग करते हुए सीढ़ियों से उतर रहे हैं. इसके अलावा कुछ लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों के बीच से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई हवा का झोंका आया हो. इतने में लोग कुछ समझ पाते हैं उतने में स्केटिंग कर रहा शख्स निकल चुका होता है.

क्या है स्केटिंग?

स्केटिंग खेल का हिस्सा है जिसमें खास तरह के जूते पहने जाते हैं जिसके नीचे ब्लेड या पहिए लगे होते हैं. इन जूतों को पहनकर लकड़ी, बर्फ या कंक्रीट जैसी जगहों पर फिसलते हैं. इन जूतों को पहनकर बैलेंस बनाने के लिए काफी प्रेक्टिस की जरूरत होती है. कुछ लोग इसमें महारत हासिल कर लेते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक महारथी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्केटिंग करता हुआ ट्रक के नीचे से निकल जाता है. वीडियो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे.

कैसे ट्रक के नीचे से निकला ये वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक ट्रक खड़ा हुआ है. ट्रक के दूसरी ओर से एक लड़का स्केटिंग करता हुआ तेजी से आता है और दूसरी और कैमरा लगा हुआ है. कैमरे में कैद होता है कि वो लड़का तेजी से आता है और स्केटिंग करता हुआ लेट जाता है. परफेक्ट बैलेंस के साथ ये लड़का ट्रक के नीचे से निकल जाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sazzu_hossain_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 39 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.