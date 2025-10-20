कंकाल को पहले लड़की वाला ड्रेस पहनाया, फिर किया ऐसा डांस! वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Dance Video: दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने हुनर से ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो में देखने को मिला, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स एक लड़की के साथ नहीं, बल्कि कंकाल के साथ डांस करता नजर आ रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह कंकाल न सिर्फ डांस करता है, बल्कि हिलता-डुलता और कुछ बोलता भी दिखाई देता है.

अनोखा परफॉर्मेंस, जिसने सबको चौंका दिया

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक स्टेज जैसी जगह पर कंकाल के साथ थिरक रहा है. कंकाल ने लड़की जैसे कपड़े पहन रखे हैं, सिर पर टोपी है और उसका चेहरा भी बिल्कुल असली लग रहा है. शुरुआत में तो देखने वाले यह मान लेते हैं कि शायद यह किसी इंसान का मेकअप है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सचाई सामने आने लगती है. वीडियो में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब कंकाल का सिर इधर-उधर घूमता है, वह कमर मटकाता है और एक पल ऐसा भी आता है जब वह अपने साथी से 'किस' करता नजर आता है. यह सब देख कर लोगों को लगने लगा कि शायद वाकई कंकाल में जान है, लेकिन ध्यान से देखने पर सच्चाई सामने आती है.

कैसे करता है शख्स कंकाल को कंट्रोल?

असल में यह परफॉर्मेंस एक बेहद हुनरमंद पपेट आर्टिस्ट यानी कठपुतली कलाकार का है. शख्स ने बड़ी चालाकी से कंकाल को अपनी बॉडी से जोड़ा है और उसके हर अंग को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा है. जब कंकाल का सिर हिलता है, तब शख्स का हाथ पीछे से उसे घुमा रहा होता है. कमर मटकाने और पैरों की थिरकन भी उसी के इशारे पर होती है. सबकुछ इतनी सफाई से होता है कि एक बार को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कंकाल में कोई तकनीक या इंसानी कंट्रोल है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर ramesh330yadav नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए है. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे कला का चमत्कार बता रहा है, तो कोई इसे भूतिया अंदाज में पेश की गई परफॉर्मेंस कह रहा है. लेकिन एक बात तय है. यह वीडियो लोगों को चौंकाने और हंसाने दोनों का काम कर रहा है.