खुद का स्केच देख खुशी से झूम उठी फ्लाइट अटेंडेंट! 35,000 फीट की ऊंचाई पर बिखेरी मुस्कान

Sketch Drawing in Flight: यूं तो सोशल मीडिया पर फ्लाइट के अंदर के वीडियो वायरल होते रहते हैं. आपने भी ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें यात्री परेशान हैं या एक दूसरे से बहस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी बहस या सुविधाओं में आई कमी का नहीं है, बल्कि एक कला और उससे आई मुस्कान का है. हम बात कर रहे हैं Emirates की एक फ्लाइट के वीडियो की. फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जहां एक लड़के ने फ्लाइट अटेंडेंट(Flight Attendant) का ऐसा स्केच बनाया कि अटेंडेंट खुशी से झूम उठी.

ऐसे बनाया स्केच आर्ट

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि फ्लाइट में एक लड़का यात्रा कर रहा है. तभी वो अपनी स्केच बुक खोलता है और एक सफेद आर्ट सीट पर स्केच बनाने लगता है. ये स्केच किसी और का नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंस का बना रहा था. जब अटेंडेंस अपनी काम में बिजी थी तब उसका अंदाजा भी नहीं होगा कि कोई उसकी तस्वीर को अपनी बुक में उतार रहा है. ये लड़का पूरी सफाई से कला का प्रदर्शन करता है और फ्लाइट अटेंडेंस के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से कागज पर उतारता है.

खुद का स्केच देख खुशी से झूम उठी

जब फ्लाइट अटेंडेंस अपनी काम में बिजी थी. वो यात्रियों को गाइड कर रही थी. इस दौरान बाकी यात्री भी सफर में व्यस्त थे. इस दौरान ये लड़का अपना स्केच पूरा कर लेता है. जब ये अपना स्केच पूरा कर लेता है उसके बाद का पल काफी भावुक कर देने वाला है. ये लड़का अपनी स्केच डायरी लेकर फ्लाइट अटेंडेंस के पास जाता है और उसको दिखाता है. जैसे ही एयर होस्टेस अपना स्केच देखती है तो खुशी से फुले नही समाती है. वो खुशी से झूम उठती है. उसके लिए ये बिल्कुल नया और अनोखा अनुभव था. उसे ये स्केच बहुत पसंद आया. इस दौरान वो हैरान दिखती है, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई देती है. ये प्यारा और भावुक कर देने वाला पल अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को विवेक पाटिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. चलिए वीडियो देखते हैं.

35,000 फीट की ऊंचाई पर मुस्कान

विवेक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “35,000 फीट की ऊंचाई पर वह मुस्कान बांट रही थी, तो मैंने उसे कागज पर लौटा दिया. उसकी प्रतिक्रिया ने इस सफर को यादगार बना दिया।” इसके अलावा उन्होंने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि वह महिला कभी इस वीडियो को देखेगी और इस पल को फिर से याद महसूस कर पाएगी.

यूजर्स ने लुटाया प्यार?

यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और जमकर लाइक शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @universeofvivek नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये स्केच बहुत की शानदार है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद."

