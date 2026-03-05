Advertisement
trendingNow13130858
Hindi Newsजरा हटकेस्केच बना जीता खूबसूरत एयर होस्टेस का दिल! वायरल हुआ फ्लाइट के अंदर का वीडियो

स्केच बना जीता खूबसूरत एयर होस्टेस का दिल! वायरल हुआ फ्लाइट के अंदर का वीडियो

Air Hostess Sketch Video: फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक कलाकार खूबसूरत एयर होस्टेस का स्केच बनाता है. जब एयर होस्टेस अपनी तस्वीर देखती है तो हैरान रह जाती है. एयर होस्टेस का ये क्यूट रिएक्शन लोगों का दिल जीत रहा है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 05, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्केच बना जीता खूबसूरत एयर होस्टेस का दिल! वायरल हुआ फ्लाइट के अंदर का वीडियो

Viral Sketch Video: यूं तो फ्लाइट के अंदर के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. कभी कोई यात्री अजीब डिमांड करता नजर आता है तो कभी कोई शिकायत करता नजर आता है. लेकिन इस बार एक खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा. एक यात्री ने खूबसूरत एयर होस्टेस का स्केच बनाया है. जब एयर होस्टेस खुद का स्केच देखती है तो हैरान रह जाती है. वीडियो के आखिर में दिखता है कि फ्लाइट से उतरते समय एयर होस्टेस उस यात्री को एक थैंक्यू लेटर देती है.

कुछ मंझे हुए कलाकार अपनी कला से लोगों का दिल जीत लेते हैं या चौंका देते हैं. इन दिनों ऐसे ही एक कलाकार का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसने फ्लाइट में यात्रा के दौरान एयर होस्टेस का ऐसा स्केच बनाया जिसे देखने के बाद वो खुशी से फूले नहीं समाती है. कागज पर अपनी खूबसूरत तस्वीर देखने के बाद एयर होस्टेस की मुस्कान कमाल की है. यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. 

कैसे बनाया स्केच?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कलाकार फ्लाइट में सफर कर रहा है. इस दौरान उसकी नजर एक खूबसूरत एयर होस्टेस पर पड़ती है. जिसके बाद वो एयर होस्टेस की तस्वीर बनाने का फैसला लेता है और अपनी स्केच बुक पर तस्वीर बनाने लगता है. एयर होस्टेस अपनी ड्यूटी कर रही है. इस दौरान वो यात्रियों की सहायता करने में बिजी नजर आती है. एयर होस्टेस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोई कलाकार उसकी खूबसूरती को एक कागज पर उकेर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: होली के अगले दिन कैसे दिखाई देते हैं लोगों के चेहरा? वायरल हो गया ये मजेदार वीडियो

स्केच देख ये था एयर होस्टेस का रिएक्शन

जब ये कलाकार तस्वीर बना लेता है उसके बाद एयर होस्टेस को दिखाता है. जैसे ही एयर होस्टेस ने अपनी हूबहू तस्वीर कागज पर देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो चौंक गई. इसके बाद वो इस कलाकार के द्वारा बनाई गई दूसरी तस्वीरों को भी देखती है. इस दौरान कलाकार भी अपनी स्केच बुक में कई और स्केच दिखाता है. एयर होस्टेस अपनी स्केच देख काफी खुश नजर आ रही है. 

क्या बोले यूजर्स?

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @abhinav_arts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'चाहता जो बराबर में बैठे चाचा की भी बना सकता था.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं शादी वाले वीडियो का इंतजार कर रही थी.' इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इस कलाकार की तारीफ की है. एयर होस्टेस के रिएक्शन को भी खूब पसंद किया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

flight ka videotrending video

Trending news

इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
jammu kashmir news
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना