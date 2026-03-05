स्केच बना जीता खूबसूरत एयर होस्टेस का दिल! वायरल हुआ फ्लाइट के अंदर का वीडियो

Viral Sketch Video: यूं तो फ्लाइट के अंदर के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. कभी कोई यात्री अजीब डिमांड करता नजर आता है तो कभी कोई शिकायत करता नजर आता है. लेकिन इस बार एक खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा. एक यात्री ने खूबसूरत एयर होस्टेस का स्केच बनाया है. जब एयर होस्टेस खुद का स्केच देखती है तो हैरान रह जाती है. वीडियो के आखिर में दिखता है कि फ्लाइट से उतरते समय एयर होस्टेस उस यात्री को एक थैंक्यू लेटर देती है.

कुछ मंझे हुए कलाकार अपनी कला से लोगों का दिल जीत लेते हैं या चौंका देते हैं. इन दिनों ऐसे ही एक कलाकार का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसने फ्लाइट में यात्रा के दौरान एयर होस्टेस का ऐसा स्केच बनाया जिसे देखने के बाद वो खुशी से फूले नहीं समाती है. कागज पर अपनी खूबसूरत तस्वीर देखने के बाद एयर होस्टेस की मुस्कान कमाल की है. यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

कैसे बनाया स्केच?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कलाकार फ्लाइट में सफर कर रहा है. इस दौरान उसकी नजर एक खूबसूरत एयर होस्टेस पर पड़ती है. जिसके बाद वो एयर होस्टेस की तस्वीर बनाने का फैसला लेता है और अपनी स्केच बुक पर तस्वीर बनाने लगता है. एयर होस्टेस अपनी ड्यूटी कर रही है. इस दौरान वो यात्रियों की सहायता करने में बिजी नजर आती है. एयर होस्टेस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोई कलाकार उसकी खूबसूरती को एक कागज पर उकेर रहा है.

स्केच देख ये था एयर होस्टेस का रिएक्शन

जब ये कलाकार तस्वीर बना लेता है उसके बाद एयर होस्टेस को दिखाता है. जैसे ही एयर होस्टेस ने अपनी हूबहू तस्वीर कागज पर देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो चौंक गई. इसके बाद वो इस कलाकार के द्वारा बनाई गई दूसरी तस्वीरों को भी देखती है. इस दौरान कलाकार भी अपनी स्केच बुक में कई और स्केच दिखाता है. एयर होस्टेस अपनी स्केच देख काफी खुश नजर आ रही है.

क्या बोले यूजर्स?

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @abhinav_arts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'चाहता जो बराबर में बैठे चाचा की भी बना सकता था.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं शादी वाले वीडियो का इंतजार कर रही थी.' इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इस कलाकार की तारीफ की है. एयर होस्टेस के रिएक्शन को भी खूब पसंद किया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.