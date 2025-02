Watch: बेटी बनी हैवान! मां को बेरहमी से पीटा, बाल नोचे और दांतों से काटा, Video देख लोग हुए गुस्से से लाल!

Haryana Viral News: हरियाणा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बेटी अपनी ही बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीट रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग गुस्से से उबल रहे हैं. इस वीडियो में महिला को अपनी मां पर लात-घूंसे बरसाते, थप्पड़ मारते और बाल नोचते हुए देखा जा सकता है. हद तो तब हो गई जब उसने गुस्से में अपनी मां को दांतों से काट भी लिया.

ये भी पढ़ें: Quiz: किस विटामिन की कमी से बढ़ता है मोटापा?

मां गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बेटी का दिल नहीं पसीजा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग महिला अपनी बेटी से रहम की भीख मांग रही है, लेकिन बेरहम बेटी को उस पर जरा भी दया नहीं आई. वह लगातार अपनी मां को पीटती रही और गंदी-गंदी गालियां भी देती रही. यह पूरी घटना किसी ने कैमरे में कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि वीडियो किसने बनाया और घटना कब की है.

ये भी पढ़ें: आइए जानते हैं गांजे और भांग में क्या अंतर होता है?

TW: Extreme Abuse | A Mother Tortured by Her Own Daughter-in-Law!

Cases like these are rising at an alarming rate—where elderly mothers are being tortured inside their own homes by younger women who misuse the laws designed to protect them.

This is not an isolated incident—we’ve… pic.twitter.com/YPwS4GYhlT

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) February 27, 2025