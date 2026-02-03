कमला गंगा एक्सप्रेस बनी दंगाइयों का निशाना; स्लीपर कोच की सीटों को ब्लेड से किया ऐसा छलनी कि...

रेल यात्रा आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है, जहां लाखों यात्री भरोसे और उम्मीद के साथ सफर करते हैं. लेकिन जब वही ट्रेन कुछ असामाजिक तत्वों की तोड़फोड़ का शिकार बन जाए, तो सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, सोच और जिम्मेदारी का भी उठता है. हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने सभी को चौंका दिया, जिसमें एक ट्रेन के स्लीपर कोच की सीटें ब्लेड से बुरी तरह काटी हुई दिखीं. यह नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे रेलवे संपत्ति पर सीधा हमला बताया. इस घटना ने एक बार फिर रेल सुरक्षा, निगरानी और नागरिक जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है.

ब्लेड से छलनी सीटें

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि स्लीपर कोच की कई सीटों पर लंबे और गहरे कट लगे हुए हैं. ये कट किसी तेज धार वाले हथियार, जैसे ब्लेड या चाकू से किए गए प्रतीत होते हैं. दावा किया गया कि यह वीडियो 30 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था. सीटों की हालत देखकर साफ है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई तोड़फोड़ है. रेलवे अधिकारियों के लिए यह दृश्य किसी झटके से कम नहीं था. पहले से ही गंदगी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जैसी समस्याओं से जूझ रहे सिस्टम के लिए यह एक और गंभीर चुनौती बनकर सामने आई.

भीड़भाड़ वाली ट्रेन को बनाया निशाना

कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस रोजाना यात्रियों से भरी रहती है. इस ट्रेन में स्लीपर कोच की सीटों को इस तरह नुकसान पहुंचाना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना. फटी और कटी सीटों पर सफर करना न सिर्फ असुविधाजनक है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा करता है. यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच इस तरह की घटनाएं रेलवे अधिकारियों की चिंता बढ़ा रही हैं. यह मामला सिर्फ एक कोच की तोड़फोड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कुछ लोग सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकते.

टैक्सपेयर्स के पैसे पर हमला

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने इसे टैक्स देने वाले आम लोगों के पैसे की बर्बादी बताया. लोगों का कहना है कि ऐसी संपत्ति जनता के पैसों से बनती है और इसे नुकसान पहुंचाना पूरे समाज का नुकसान है. कुछ यूजर्स ने दोषियों के खिलाफ सख्त सजा और जुर्माना लगाने की मांग की. वहीं कई लोगों ने कहा कि दोषियों को सार्वजनिक रूप से पहचान कर उन्हें ट्रेन यात्रा से हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे.

Train seats slashed with blades

The usual suspects strike again,These are people who despise India’s growing infrastructure, who find comfort not in progress but in destruction.

Whenever the nation builds, they cut. Whenever the country moves forward, they try to tear it apart… pic.twitter.com/XicPyysOYw — Woke Eminent (@WokePandemic) February 3, 2026

CCTV और जांच की मांग, RPF हरकत में

घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने जांच शुरू कर दी है और प्रभावित कोच को सेवा से हटा दिया गया है. हालांकि अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के अंदर CCTV कैमरे लगाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि बिना निगरानी के ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल है. यह मामला रेलवे प्रशासन के लिए चेतावनी है कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों पर असर पड़ सकता है.