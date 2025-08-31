Video: घोड़े बेचकर सो रहा था तेंदुआ, मादा तेंदुआ ने की ऐसी हरकत; देखकर आप भी कहेंगे- ‘बीवी तो बीवी होती है चाहे इंसान की हो या जानवरी की’
Video: घोड़े बेचकर सो रहा था तेंदुआ, मादा तेंदुआ ने की ऐसी हरकत; देखकर आप भी कहेंगे- ‘बीवी तो बीवी होती है चाहे इंसान की हो या जानवरी की’

Male and Female Leopard Video: सोशल मीडिया पर एक क्लिप को साझा किया गया है जिसमें गहरी नींद में सोए नर तेंदुआ को मादा तेंदुआ तंग करती दिख रही है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:04 PM IST
Video: घोड़े बेचकर सो रहा था तेंदुआ, मादा तेंदुआ ने की ऐसी हरकत; देखकर आप भी कहेंगे- ‘बीवी तो बीवी होती है चाहे इंसान की हो या जानवरी की’

Male and Female Leopard Video: इंसानों को जानवरों की जिंदगी सच में बहुत रंगीन और रोचक लगती है लेकिन कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं या ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों को दूसरों की थाली में घी नजर आता है. ऐसा ही कुछ वीडियो को देखकर वो लोग सोच सकते हैं जिनके लिए जानवर मौज की जिंदगी जी रहे हैं. ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक पति दुखी है और इंसानों की तरह जानवरों की बीवियां भी उनका जीना दुश्वार कर देती है.

नर तेंदुए को मादा तेंदुआ ने किया तंग

सोशल मीडिया पर तेंदुआ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं कि तेंदुआ इस तरह से सोया हुआ है जैसे उसकी जिंदगी बहुत सुकून से भरी हुई है, वो भूल चुका है कि उसके पास एक बीवी भी है जो उसे सोने नहीं देगी. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि नर तेंदुआ को मादा तेंदुआ सोने नहीं देती है. सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है.

सोशल मीडिया एक्स पर @AMAZlNGNATURE की ओर से वीडियो को साझा किया गया है जिसके कमेंट बॉक्स में एक शख्स ने ऐसी वीडियो डाली जिसका ध्यान कई लोगों ने अपनी ओर खींच लिया. वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मादा तेंदुआ ने ऐसा नर तेंदुआ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. इंटरनेट पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

एक्स के कमेंट बॉक्स में दिख रहे वीडियो में मादा तेंदुआ, नर तेंदुए को उठाने के लिए कभी उसके मुंह के सामने आती दिख रही है तो कभी पीछे से आती है. अपनी पूछ को नर तेंदुआ के मुंह पर मारती है. इस वीडियो को देखकर पति याद कर सकते हैं कि उनकी पत्नी कैसे सोते समय उन्हें जगाने के लिए हरकतें करती हैं.

ये भी पढ़ें- Viral Video: शख्स ने हाथी को दी बीयर, आगे बढ़ा दी सूंड और फिर... वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

