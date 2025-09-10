ये है सच्चा एनिमल लवर! इतने सारे कुत्तों के बीच ले​ रहा सुकून की नींद, Video देखें

Sleeping With Dogs Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स इतने सारे कुत्तों के साथ सो रहा है कि वीडियो देखकर आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा.
Viral Video: सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ऐसे वीडियोज सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर बड़ा अजीब लगता है. कई बार लगता है कि इस चीज की जरूरत क्या थी, लेकिन कुछ लोग अपने अजीब और यूनिक स्टाइल की वजह से ही जाने जाते हैं. ऐसा ही एक अनोखा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कुत्तों के साथ बिस्तर पर आराम से सो रहा है. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
कितने कुत्तों के बीच सो रहा ये लड़का?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रूम में खाट पर एक शख्स चादर ओढ़कर सो रहा है और उसके साथ 5 से 7 कुत्ते भी उसी की खाट पर सो रहे हैं. इतना ही नहीं उसकी खाट के पास एक और पलंग है जिस पर लगभग 10 कुत्ते लेटे हैं. इसके अलावा भी रूम में कई कुत्ते हैं. वीडियो देखकर कुत्तों की सटीक संख्या का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन उसके साथ कमरे में लगभग 20 से 25 कुत्ते मौजूद हैं. उन कुत्तों में ज्यादातर सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं. एक कुत्ता सोते हुए शख्स के ऊपर भी चढ़ जाता है. तब भी इस व्यक्ति की आंख नहीं खुलती है. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
लोगों ने दी कमाल की प्रतिक्रियाएं?
वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "सभी कुत्ते इस लिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छी तरह खाना मिल रहा है और उनकी देखभाल हो रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "खुदा की कसम. इस इंसान का दिल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो जानवरों से मोहब्बत करता है वो दिल का सच्चा और अच्छा होता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "दुनिया का सबसे महान काम" इसके अलावा एक शख्स ने लिखा, "इंसानियत में ही सुकून है."
