छत पर सो रहा था शख्स, तभी सिरहाने पहुंच गया काला नाग! फिर जो दिखा वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंग, देखें Video

Snake Viral Video: बरसात का मौसम वैसे ही खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस समय सांप अक्सर घरों और खुले स्थानों में दिखाई देते हैं. आमतौर पर लोगों को जमीन पर ना सोने की सलाह दी जाती है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने साबित कर दिया कि छत पर सोना भी सुरक्षित नहीं है. इस वीडियो को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. इसमें एक शख्स आराम से छत पर सो रहा होता है, तभी धीरे-धीरे एक सांप उसके करीब पहुंचता है और डरावना मंजर सामने आता है.

कान में घुसने की कोशिश

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि सांप बहुत धीरे-धीरे रेंगते हुए सोते हुए शख्स के पास आता है. कुछ ही सेकंड में सांप उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है. हैरानी की बात है कि गहरी नींद में सो रहे शख्स को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे सांप शख्स के कान में घुसने की कोशिश कर रहा हो. यह नजारा देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है.

डसने लगा सांप

जब सांप कान में घुसने में नाकाम रहता है तो वह शख्स को डसने की कोशिश करता है. वीडियो के इस हिस्से को देखकर किसी की भी सांसें थम सकती हैं. जैसे ही सांप शख्स को डसता है, वह घबराकर तुरंत उठकर बैठ जाता है और खुद को बचाने के लिए सांप को दूर धकेल देता है. इस दौरान जो डरावना मंजर कैमरे में कैद हुआ, उसने हर किसी को दंग कर दिया.

हर जगह सावधान रहिए ताकि सुरक्षित रहा पाए।। भाई अपने घर की छत पर भी सुरक्षित नहीं है? आप लोगों की फिक्र होती हैं मुझे ?? आप भी किया करें मेरी ?? pic.twitter.com/DmKDgvLvKw — राजस्थानी मानस (@Manas___05) September 25, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल

यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को डरा भी रहा है. खासकर एक्स (पहले ट्विटर) पर इसे @Manas___05 नाम के यूजर ने शेयर किया है. हालांकि, यह भी संभव है कि वीडियो एआई की मदद से बनाया गया हो. इसलिए इसकी सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं. इंडिया डॉट कॉम ने भी साफ किया है कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती. बावजूद इसके, यह वीडियो लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ा रहा है.