रेस में कछुए से भी पीछे है भारत की ये स्लो ट्रेन! पैसेंजर को रुला डालती है धीमी रफ्तार, जानें मजेदार Facts

Nilgiri Passenger: आपने वंदे भारत और रैपिड रेल का नाम तो सुना ही होगा जो अपनी रफ्तार और सुविधाओं के चलते काफी फेमस हैं. ऐसे में भारत बहुत जल्द रफ्तार के मामले में बुलेट ट्रेन के नाम से नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है. जहां एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियां हो रही हैं वहीं दूसरी ओर भारत में एक ट्रेन ऐसी भी है जो अपनी धीमी रफ्तार के लिए जानी जाती है. देश विदेश से लोग इसके सफर का आनंद लेने पहुंचते हैं. इसका धीमापन ही इस ट्रेन की खूबसूरती है.

कौन-सी है ये ट्रेन?

जहां एक तरफ सुपर स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की चर्चा है ऐसे में भारत में एक ऐसी भी ट्रेन है जिसकी स्पीड इतनी धीमी है कि कोई साइकिल सवार भी ट्रेन से आगे निकल सकता है. जी हां, हम जिस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं वो मेट्टुपालयम से ऊटी जाने वाली नीलगिरी पैसेंजर है. ये भारत की सबसे स्लो ट्रेन है जो 46 किलोमीटर का सफर तय करने में 5 घंटे लगाती है. इस बीच रास्ते में कई खूबसूरत नजारे पड़ते हैं. इसमें आप बैठकर धीमी गति से खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. ये ट्रेन ज्यादा लंबी नहीं है इसमें करीब 3 से 4 डिब्बे ही होते हैं. ये ट्रेन हमेशा चमचमाती हुई दिखाई देती है. ये ऊटी और कुन्नूर वाले टूरिस्ट के लिए पहली पसंद होती है.

यह भ्री पढ़ें: "पापा मुझे गड्ढे में दबाकर मार दो", Viral Video में देखें मासूम बेटी ने क्यों कही ऐसी बात?

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी होती है स्पीड?

मेट्टुपालयम से ऊटी तक चलने वाली टॉय ट्रेन की औसत गति तकरीब 10 से 12 किमी/घंटा होती है. अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ट्रेन इतनी धीमी गति से क्यों चलती है. दरअसल, ये पहाड़ी इलाके में चलती है. इस दौरान नीलगिरी पैसेंजर रैंक एंड पिनियन सिस्टम (दांतेदार रेल और गियर सिस्टम) का इस्तेमाल करती है जिससे खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ा जा सके. इसके अलावा ट्रेन की स्पीड को सीमित रखने के पीछे और भी कई कारण हैं जैसे रेलवे ट्रैक पर कई ढलान और तीखे मोड़ हैं इसलिए भी ये ट्रेन धीमी गति से चलाई जाती है. स्पीड कम होने के कारण यात्री भी खूबसूरत नजारों का आनंद उठा पाते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है. ये टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है. जानकारी के अनुसार इस ट्रेन की यात्रा के दौरान रेल मार्ग पर 208 मोड़, 16 सुरंग और 250 से अधिक पुल हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है