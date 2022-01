खुद के खाने में से पक्षियों को खाना खिलाता दिखा छोटा बच्चा, देखिए दिल छूने वाला Video

Child Fed Birds Video: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां इंसानों और पशु-पक्षियों की दयालुता के तमाम वीडियो देखने को मिल जाते हैं. हर रोज हमें सोशल मीडिया पर पशु-पक्षियों के कई वीडियो देखने को मिलते हैं. आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में एक छोटे बच्चे की दयालुता देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक छोटे से बच्चे के भीतर इतनी समझ और दयालुता कैसे आ गई. इस बच्चे को भी पता है कि भूखे जानवरों और पक्षियों को खाना देना इंसानों का कर्तव्य है. यह वीडियो देखकर आपका भी दिन बन जाएगा. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा तीन पक्षियों को अपने हाथों से भोजन खिला रहा है.

ये भी पढ़ें- जल गया पूरा घर लेकिन बच गई बिल्ली की जान, फूट-फूटकर रोने लगा बुजुर्ग; देखकर हो जाएंगे इमोशनल

वीडियो में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है. वहीं बच्चे के सामने तीन पक्षी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. आप देख सकते हैं कि बच्चा अपने हाथ में एक कटोरा लिया हुआ है. इस कटोरे में बच्चा खाना खा रहा होता है. वहीं जब पक्षी उसके पास आ जाते हैं तो अपने खाने में से वह बारी-बारी से तीनों पक्षियों को अपना खाना खिलाने लगता है. देखें वीडियो-

In a world where you can be anything, be kind.. pic.twitter.com/JNBaIdWbJF

— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 13, 2022