सबसे तेज दौड़कर भी रेस हार गया ये बच्चा, कैसे बना फनी मोमेंट
सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते है. कुछ वीडियो तो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द होने लगता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया छाया हुआ है.

Sep 12, 2025, 09:10 PM IST
Race Ka Video: सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते है. कुछ वीडियो तो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द होने लगता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया छाया हुआ है. जिसमें एक छोटा-सा बच्चा रेस में सबसे तेज दौड़ता हुआ नजर आ रहा है फिर भी पीछे रह जाता है.

सबसे पीछे क्यों रह गया ये बच्चे?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मैदान पर कुछ बच्चे आपस में रेस लगा रहे हैं. वीडियो शुरू होते ही रेस शुरू हो जाती है और सभी बच्चे तेजी से आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा पूरी ताकत से भागते हुए भी पीछे रह जाता है. ये बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले हाइट में बहुत छोटा है, इसलिए ये बच्चा छोटे पैरों के कारण बाकी बच्चों से तेज दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. जब कैमरे का फोकस इस भागते हुए बच्चे की तरफ जाता है. तो इस छोटे से मासूम को इतना तेज दौड़ता देखने पर हंसी छूट जाती है. ये बच्चा पीछे से भागता हुआ इतना क्यूट और फनी लगता है कि हंसते-हंसते आपका पेट दर्द होने लगेगा. वीडियो देखकर लगता है​ कि जितनी तेजी से ये दौड़ रहा है उस हिसाब से इसके सिर ही जीत का सहरा बांध देना चाहिए.
भाई सबसे तेज दौड़ा लेकिन .....

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को एक्स पर @Allrounder_786 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक 2 हजार से ज्यादा लोग इस पोस्ट को लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा ये वीडियो लोगों को खूब हंसा रही है और यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस वीडियो ने बचपन कि याद दिला दी है, हम लोग भी बचपन में इसी तरह दौड़ते थे." दूसरे यूजर ने लिखा, "पैर बेशक छोटे हों लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

