Dog Hide & Seek: छोटी बच्ची की एक-एक बात समझता है ये डॉगी! लुका-छिपी खेल ऐसे दिया सबूत

Dog Plays Hide And Seek: सोशल मीडिया (Social Media) पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है, जिसमें एक पालतू कुत्ता (Pet Dog) छोटी सी बच्ची के साथ लुका-छिपी (Hide & Seek) खेल रहा है. ये वीडियो हैरान करने वाला है क्योंकि कुत्ता बच्ची की तरफ से दिए जा रहे एक-एक निर्देश को बखूबी फॉलो करता हुआ दिख रहा है. वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे डॉगी को बच्ची की भाषा समझ में आती है. इस वीडियो को देखकर नेटिजंस (Netizens) चौंक गए हैं. छोटी बच्ची और पालतू कुत्ते के लुका-छिपी खेलने के वीडियो पर यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

लुका-छिपी का खेल खेलने वाला सबसे अच्छा दोस्त

बता दें कि छोटी बच्ची और उसकी पालतू कुत्ते के खेलने के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेन्सू येगेन नामक एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि लुका-छिपी का खेल खेलने वाला सबसे अच्छा दोस्त.

The best friend to play ‘hide and seek’ game…

पालतू कुत्ते ने बच्ची के साथ ऐसे खेला लुका-छिपी का खेल

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सबसे पहले बच्ची अपने पालतू कुत्ते से कहती है कि चलो लुका छिपी खेलते हैं. इसके बाद वो कुत्ते को दीवार के पास जाकर दूसरी तरफ मुंह करके अपनी आंखें बंद करने को कहती है. फिर बच्ची कमरे में जाकर छिप जाती है. इसके बाद बच्ची उसे ढूंढने के लिए डॉगी को बुलाती है. इसके बाद कुत्ता कमरे में जाता है और बच्ची को ढूंढ लेता है.

नेटिजंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

इस वायरल वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा कि मेरे पास भी एक कुत्ता है. इनके साथ लुका-छिपी खेलने में बहुत मजा आता है.

I also had a dog, i use to play hide and seek, they are very good in playing hide and seek.

— Abraham (@Abraham_wi) August 10, 2022