ये है दुनिया की सबसे छोटी चारपाई! सिर्फ एक ही शख्स के लिए बनी ये खाट

Viral Video: अपने गांवों या कस्बों में चारपाई तो खूब देखी होगी. आज भी कस्बों में चारपाई खूब इस्तेमाल की जाती है. आमतौर पर चारपाई काफी बड़ी होती है. जिस पर आराम से 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं. अक्सर मेहमानों के लिए चारपाई ही बिछाई जाती थी. लेकिन जैसी चारपाई इन दिनों इंटरनेट पर वायरल है. वैसी शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी. ये चारपाई इतनी छोटी है कि इस पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है. यूजर्स इस चारपाई को देखकर फनी रिएक्शन दे रहे हैं.

वायरल वीडियो में 2 फुटिया चारपाई दिखाई देती है. चारपाई देखकर सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि बनाने वाले ने क्या सोचकर बनाई होगी? इस चारपाई पर ना कोई सो सकता है और न ही एक से ज्यादा शख्स बैठ सकते हैं. ऐसे में इस चारपाई का मकसद क्या है?

किसकी है ये चारपाई

वीडियो बना रहा शख्स इस चारपाई को दिखाता है और इसे दुनिया की सबसे छोटी चारपाई बताता है. इसके बाद बताता है कि ये एक बुजुर्ग की चारपाई है. वीडियो देखने में अनोखा भी है और फनी भी है. चलिए पहले वीडियो देखते हैं और जानते हैं यूजर्स ने इस वीडियो पर क्या रिएक्शन दिया है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ameer_ansari_up12 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 11 हजार से ज्यादा लाइक हैं. इसके अलावा सैंकड़ो लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखी है.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने कहा, 'ये बचपन में हमारी दादी हमारे लिए बनाती थी, इसको खटोला बोलते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये तो मेरे पास भी है खटोला.' तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'इस पर लेटने वाले को भी दिखाओ.'

