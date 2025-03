ये है दुनिया का सबसे छोटा पार्क, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज.. मगर लोगों को पसंद नहीं आया!

Guinness World Record park: गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए दिन नए-नए नाम जुड़ते रहते हैं. लेकिन हाल ही में जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वह एक अनोखा पार्क है. आमतौर पर जब हम पार्क की कल्पना करते हैं तो उसमें हरे-भरे पेड़, झूले और बैठने की जगह नजर आती है. लेकिन जापान में स्थित यह पार्क अपनी छोटी सी जगह और अनोखे डिज़ाइन के कारण रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है. हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों को यह पार्क शायद पसंद नहीं आया है.

एक बेंच और कुछ घास..

असल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यह दुनिया का सबसे छोटा पार्क सिर्फ 0.24 वर्ग मीटर का है और जापान के शिजुओका के नागाइजुमी टाउन में स्थित है. इस पार्क में एक छोटा सा एंट्री गेट एक बेंच और कुछ घास लगी हुई है. दावा किया जा रहा है कि इसमें छोटे-छोटे पेड़ भी मौजूद हैं. इस पार्क को 1988 में बनाया गया था और अब यह इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

इससे बड़ा तो गमला होता है..

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस पार्क का वीडियो शेयर किया, जिसे अब तक 11 हजार से ज्यादा व्यूज और 400 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस पार्क को देखकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने कहा कि इससे बड़ा तो गमला होता है!" तो किसी ने लिखा कि अगर मैं अपने पौधे के पास एक छोटी सी बेंच रख दूं तो क्या गिनीज इसे भी रिकॉर्ड में दर्ज करेगा?"

The park was constructed in Nagaizumi Town, Japan in 1988 but became a city par4. It's a small space with plants and a rock, atop of it which sits a small wooden seat. pic.twitter.com/HAHEVBMJb5

