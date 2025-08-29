Video: मौत आ जाए मगर होशियार बीवी न आए! पत्नी ने किया पति के साथ हिसाब, ऐसे बना दिया 1200 को 104999 रुपये
Smart Wife Calculation Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीवी द्वारा की गई कैल्कुलेशन को देख आपका भी सिर घूम जाएगा. आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:38 PM IST
Smart Wife Calculation Video Viral: कहते हैं पति का पत्नी से जीतना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है और अगर बात हिसाब-किताब की हो तो कोई पति अपनी पत्नी से कभी जीत ही नहीं सकता है. वो ऐसा हिसाब बनाकर सामने रख सकती है जिसे जोड़ने में आप अरसों लगा देंगे मगर समझ नहीं पाएंगे कि किया तो क्या किया. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्नी अपने पति के साथ पैसों का हिसाब कर रही होती है. 1200 रुपये के कर्जदार पति पर कैसे मिनटों में 104999 रुपये का कर्जा हो जाता है, आइए जानते हैं.

पत्नी ने स्मार्ट तरीके से किया कैल्कुलेशन

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पत्नी अपने पति के साथ स्मार्टली हिसाब-किताब कर रही होती है. इस दौरान 1200 रुपये का एक बिल फिर 800 रुपये और जोड़ती है. इसके बाद दोनों को मिलाकर 9200 रुपये बैठते हैं. आगे हिसाब में फोन की कीमत 12999 रुपये को भी जोड़ती है. पत्नी इस तरह से पैसे जोड़ती है कि पति मिनटों में 104999 रुपये का कर्जदार बन जाता है.

गलत जगह प्लस का साइन लगाकर की चालाकी

पत्नी की चालाकी देख पति दंग रह जाता है. आंखों के सामने वो प्लस का साइन गलत जगह लगती है और उसे जोड़ती भी इस तरह से है कि पैसे घटने की जगह दोगुना बढ़ जाते हैं. 1200, 800 और 1299 रुपये को पत्नी इस तरह से जोड़ती है कि टोल में 104999 रुपये आता है और इस पर पति कहता-कहता थक जाता है कि कैलकुलेशन गलत तरह से की गई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए जमकर कमेंट

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने कई कमेंट किए. एक ने लिखा कि स्मार्ट लड़की है, सही हिसाब लगाया है फायदा ही फायदा. दूसरे यूजर ने लिखा कि प्लस को क्या पता चलेगा कि प्लस आगे है या पीछे. तीसरे ये लिखा कि ये है लड़कियों का हिसाब. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर कह रहे हैं कि आखिर में पति फिर भी बेचारा पूरे पैसे ही चुकाएगा.  

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

viralvideo

