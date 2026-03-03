Advertisement
स्मार्टवॉच बनी जासूस! घड़ी के एक नोटिफिकेशन ने खोली पति के अफेयर की पोल, छात्रा से चल रहा था चक्कर

मलेशिया की इन्फ्लुएंसर नूरिन लोफा को पति के अफेयर का पता उसकी स्मार्टवॉच नोटिफिकेशन से चला. तीसरी महिला छात्रा निकली. मामला बढ़कर शरिया कोर्ट पहुंच गया. नूरिन ने बेटे के लिए मजबूत मां बनने की कसम खाई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:22 PM IST
आज की डिजिटल दुनिया में राज छुपाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. मोबाइल, ऐप्स और स्मार्ट गैजेट्स कब किसी का सच उजागर कर दें, कोई नहीं जानता. मलेशिया की 21 वर्षीय इन्फ्लुएंसर नूरिन लोफा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. नूरिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पति का उन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया, वही उन्हें धोखा दे रहा होगा. हैरानी की बात यह रही कि इस बेवफाई का खुलासा किसी जासूस ने नहीं, बल्कि पति की कलाई पर बंधी स्मार्टवॉच ने कर दिया. एक छोटा सा नोटिफिकेशन उनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल बनकर आया.

नोटिफिकेशन ने खोला राज 

जानकारी के मुताबिक, एक दिन नूरिन के पति के फोन पर आए मैसेज की नोटिफिकेशन उनकी स्मार्टवॉच पर चमक उठी. जिज्ञासावश नूरिन ने जब उस मैसेज को देखा, तो उनके होश उड़ गए. स्मार्टवॉच में पति और एक दूसरी महिला के बीच बेहद रोमांटिक और आपत्तिजनक बातचीत चल रही थी. मैसेज में प्यार भरे निकनेम तक इस्तेमाल किए गए थे, जिससे शक यकीन में बदल गया. नूरिन को भरोसा ही नहीं हुआ कि जिन पर उन्होंने आंख बंद कर विश्वास किया, वही उनके साथ धोखा कर रहे हैं. इसी एक नोटिफिकेशन ने उनके रिश्ते की सच्चाई सबके सामने ला दी.

 छात्रा निकली तीसरी महिला, टूटा भरोसा 

नूरिन लोफा ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि वह महिला कोई और नहीं, बल्कि एक गर्ल स्टूडेंट है. यह खुलासा उनके लिए गहरे सदमे जैसा था. उन्होंने बताया कि जब पति के पास पक्की नौकरी नहीं थी और लोग उनकी आलोचना करते थे, तब वही उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रहीं. नूरिन ने गर्व से कहा था कि उनके पति फूड डिलीवरी राइडर हैं और मेहनत की कमाई खा रहे हैं. लेकिन इसी पति ने उनका भरोसा तोड़ दिया. वायरल वीडियो में नूरिन ने उस लड़की को खुलकर ललकारा और उसके माता-पिता तक सवाल पहुंचा दिए.

 मामला पहुंचा शरिया कोर्ट

नूरिन ने साफ कहा कि वह अब चुप नहीं बैठेंगी, क्योंकि उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी है. गुस्से और दुख में उन्होंने कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जताई. हालांकि बाद में पति के दबाव में उन्होंने कुछ पोस्ट डिलीट कर दिए, लेकिन मामला कानूनी मोड़ ले चुका है और दोनों शरिया कोर्ट पहुंच गए हैं. नूरिन ने बताया कि घर का माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ है, मगर उनके दिल की कड़वाहट खत्म नहीं हुई. उन्होंने अपने बेटे की फोटो शेयर कर उससे माफी मांगी और कसम खाई कि वह उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

