स्मोकिंग करो, नॉन वेज खाओ, भूत भगाने वाला बुलाओ लेकिन... किराए पर घर का सबसे अनोखा ऐड!
Advertisement
trendingNow12877144
Hindi Newsजरा हटके

स्मोकिंग करो, नॉन वेज खाओ, भूत भगाने वाला बुलाओ लेकिन... किराए पर घर का सबसे अनोखा ऐड!

Viral Post: सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की एक महिला का घर किराए पर देने का पोस्ट वायरल हो गया है. वजह सिर्फ घर का लोकेशन या किराया नहीं, बल्कि उसमें लिखा गया मजेदार और बेबाक किरायेदार चयन का क्राइटेरिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मोकिंग करो, नॉन वेज खाओ, भूत भगाने वाला बुलाओ लेकिन... किराए पर घर का सबसे अनोखा ऐड!

Bengaluru Rental Ad: सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की एक महिला का घर किराए पर देने का पोस्ट वायरल हो गया है. वजह सिर्फ घर का लोकेशन या किराया नहीं, बल्कि उसमें लिखा गया मजेदार और बेबाक किरायेदार चयन का क्राइटेरिया है. महिला का नाम शिवानी है, जो अपने सबसे पसंदीदा घर से शिफ्ट हो रही हैं. उन्होंने अपने 3BHK अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम के लिए एक महिला किरायेदार की तलाश की है. घर एम्बेसी गोल्फ लिंक्स (EGL) के पास है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो EGL, डोमलूर, इंदिरानगर, HAL या विंड टनल के रास्ते बेल्लंदूर जाते हैं.

किराया ₹18,300, रिफंडेबल डिपॉजिट ₹38,000 और एक बार का सेटअप कॉस्ट ₹22,000 है. घर पूरी तरह फर्निस्ड है, स्टोरेज भरपूर है, ऊंचे ग्राउंड फ्लोर पर है और वेंटिलेशन भी अच्छा है.

किरायेदार के लिए अजीब लेकिन मजेदार शर्त

शिवानी ने लिखा – "महिला होनी चाहिए, चाहे स्मोकर हो, नॉन-वेज खाती हो, या फिर सैटन वर्शिपर ही क्यों न हो… सब मंजूर, बस बदतमीजी मंजूर नहीं. इसी अनोखी और ह्यूमर भरी लाइन ने पोस्ट को वायरल बना दिया." शिवानी ने बताया कि इस घर में उनके साथ दो दोस्ताना कुत्ते और एक बिल्डिंग कैट भी है. उन्होंने यहां कई अच्छे पल बिताए, फ्लैटमेट्स दोस्त बन गए और वह चाहती हैं कि जो भी नया किरायेदार आए, वह भी इस घर को उतना ही पसंद करे.

 

 

फ्लैट कब दिखाया जाएगा?

शिवानी ने बताया कि काफी लोग दिलचस्पी दिखा चुके हैं, इसलिए वह 8 अगस्त को फ्लैट दिखाने वाली हैं. अगर उस दिन बात नहीं बनी तो वह 19 अगस्त से फिर से सर्च शुरू करेंगी. नया किरायेदार 1 सितंबर से शिफ्ट होना चाहिए. लोगों को यह पोस्ट इतनी ईमानदार और अलग लगी कि हजारों कमेंट आने लगे. किसी ने मजाक में पूछा, "सैटन वर्शिपर के साथ पालतू सांप भी चलेगा?" एक ने कहा, "काइंडनेस को क्राइटेरिया बनाना पहली बार देखा." 

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viralsmoketrendingBengaluru

Trending news

लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
BJP president
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
tiranga yatra
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
Tripura
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
Gujarat High Court
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
vice president election
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
Politics
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में SIA की 8 जगहों पर छापेमारी, यासीन मलिक का घर भी छाना
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में SIA की 8 जगहों पर छापेमारी, यासीन मलिक का घर भी छाना
;