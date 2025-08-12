स्मोकिंग करो, नॉन वेज खाओ, भूत भगाने वाला बुलाओ लेकिन... किराए पर घर का सबसे अनोखा ऐड!

Bengaluru Rental Ad: सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की एक महिला का घर किराए पर देने का पोस्ट वायरल हो गया है. वजह सिर्फ घर का लोकेशन या किराया नहीं, बल्कि उसमें लिखा गया मजेदार और बेबाक किरायेदार चयन का क्राइटेरिया है. महिला का नाम शिवानी है, जो अपने सबसे पसंदीदा घर से शिफ्ट हो रही हैं. उन्होंने अपने 3BHK अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम के लिए एक महिला किरायेदार की तलाश की है. घर एम्बेसी गोल्फ लिंक्स (EGL) के पास है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो EGL, डोमलूर, इंदिरानगर, HAL या विंड टनल के रास्ते बेल्लंदूर जाते हैं.

किराया ₹18,300, रिफंडेबल डिपॉजिट ₹38,000 और एक बार का सेटअप कॉस्ट ₹22,000 है. घर पूरी तरह फर्निस्ड है, स्टोरेज भरपूर है, ऊंचे ग्राउंड फ्लोर पर है और वेंटिलेशन भी अच्छा है.

किरायेदार के लिए अजीब लेकिन मजेदार शर्त

शिवानी ने लिखा – "महिला होनी चाहिए, चाहे स्मोकर हो, नॉन-वेज खाती हो, या फिर सैटन वर्शिपर ही क्यों न हो… सब मंजूर, बस बदतमीजी मंजूर नहीं. इसी अनोखी और ह्यूमर भरी लाइन ने पोस्ट को वायरल बना दिया." शिवानी ने बताया कि इस घर में उनके साथ दो दोस्ताना कुत्ते और एक बिल्डिंग कैट भी है. उन्होंने यहां कई अच्छे पल बिताए, फ्लैटमेट्स दोस्त बन गए और वह चाहती हैं कि जो भी नया किरायेदार आए, वह भी इस घर को उतना ही पसंद करे.

Good samaritans of X, I’m moving out of my absolute favourite place in blr and looking for someone to replace me. Location: EGL (perfect for anybody working in EGL, Domlur, Indiranagar, HAL, or travels to Bellandur via Wind Tunnel) Occupancy: it’s a 3bhk apartment, you’ll be… pic.twitter.com/RBNTrysYwe — Shivani (@rooftopsodapop) August 6, 2025

फ्लैट कब दिखाया जाएगा?

शिवानी ने बताया कि काफी लोग दिलचस्पी दिखा चुके हैं, इसलिए वह 8 अगस्त को फ्लैट दिखाने वाली हैं. अगर उस दिन बात नहीं बनी तो वह 19 अगस्त से फिर से सर्च शुरू करेंगी. नया किरायेदार 1 सितंबर से शिफ्ट होना चाहिए. लोगों को यह पोस्ट इतनी ईमानदार और अलग लगी कि हजारों कमेंट आने लगे. किसी ने मजाक में पूछा, "सैटन वर्शिपर के साथ पालतू सांप भी चलेगा?" एक ने कहा, "काइंडनेस को क्राइटेरिया बनाना पहली बार देखा."