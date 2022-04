Gold Smuggling: विग और प्राइवेट पार्ट में छिपा रखा था 30 लाख का सोना, अधिकारी हैरान

Gold Smuggling Video: सोने के तस्कर विदेशों से सोना लाने के बहुत ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले तरीके अपनाते हैं. इसके बाद भी वह कस्टम के अधिकारियों से बच नहीं पाते हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक तस्कर को पकड़ा है. जिसके पास से 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का सोना बरामद हुआ है. इस तस्कर से पास से अधिकारियों को 500 ग्राम से अधिक सोना मिला है.

तस्कर अबू धाबी से भारत सोना लेकर आया था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तस्कर ने अपने विग और मलाशय के अंदर सोना छिपाकर रखा था. अधिकारियों ने तस्कर के पास से 630.45 ग्राम सोना बरामद किया है. इसकी कीमत 30.55 लाख रुपये बताई जा रही है. जब कस्टम अधिकारियों को यात्री के विग में सोना होने की बात पता चली तो वह हैरान रह गए. इसके बाद अधिकारियों ने तस्कर को हिरासत में ले लिया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया वीडियो-

#WATCH | Delhi: A gold smuggling case booked on a passenger from Abu Dhabi at IGI Airport T3; approx 630.45g of gold worth Rs 30.55 lakhs was concealed inside his wig & rectum. Accused arrested; further probe underway: Customs Commissioner Office

(Source: Delhi Customs) pic.twitter.com/2faJD8f1Vu

— ANI (@ANI) April 20, 2022