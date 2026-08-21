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सांप-सीढ़ी का ऐसा खेल कभी नहीं देखा होगा, यहां असली सांपों के साथ खेला जाता है गेम; वीडियो देखकर कांप जाएंगे आप

बचपन में हम सभी ने सांप-सीढ़ी और लूडो का खेल जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप-सीढ़ी बोर्ड पर बने नकली सांपों की जगह अगर सचमुच के अजगर और सांप हों और खिलाड़ी खुद उस बोर्ड पर चल रहे हों, तब क्या होगा? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ लड़के कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में खिलाड़ी डाइस फेंककर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आए असली सांपों से बचते हुए खेल पूरा करते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 21, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:36 AM IST
सांप-सीढ़ी का ऐसा खेल कभी नहीं देखा होगा, यहां असली सांपों के साथ खेला जाता है गेम; वीडियो देखकर कांप जाएंगे आप
Image Credit: लड़कों का सांप-सीढ़ी खेलते हुए वीडियो वायरल! Image credit: instagram/@kangden_kebonreptile

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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