/सांप-सीढ़ी का ऐसा खेल कभी नहीं देखा होगा, यहां असली सांपों के साथ खेला जाता है गेम; वीडियो देखकर कांप जाएंगे आप

सांप-सीढ़ी का नाम सुनते ही बचपन की कई यादें ताजा हो जाती हैं. एक बोर्ड, 1 से 100 तक बने खाने, कुछ सीढ़ियां, कुछ सांप और हाथ में डाइस. डाइस में जितना नंबर आता था, खिलाड़ी अपनी गोटी को उतने खाने आगे बढ़ाता था. सीढ़ी मिल जाए तो कई खाने ऊपर पहुंच जाते थे और सांप के मुंह पर पहुंचते ही सारी मेहनत बेकार हो जाती थी.
लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो इस खेल को बिल्कुल अलग अंदाज में दिखा रहा है. यहां गोटी की जगह खिलाड़ी खुद बोर्ड पर चल रहे हैं और बोर्ड पर बने सांपों की जगह असली सांप मौजूद हैं. वीडियो में कुछ बड़े अजगर भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर ही किसी के भी होश उड़ सकते हैं.
वायरल वीडियो में एक बड़ा सा सांप-सीढ़ी बोर्ड दिखाई देता है. उसके अलग-अलग हिस्सों में सांप और सीढ़ियां रखी हुई हैं. खिलाड़ी एक बड़े डाइस को उठाकर बोर्ड पर फेंकते हैं. इसके बाद डाइस में जितना नंबर आता है, खिलाड़ी उतने खाने आगे बढ़ने की कोशिश करता है. यहां खेल का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है. खिलाड़ी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके रास्ते में असली सांप दिखाई देते हैं. सांप से बचने के लिए उन्हें अपने कदम संभालकर रखने पड़ते हैं. इसका मतलब, जिस खेल में बचपन में हम सांप के मुंह पर पहुंचने से डरते थे, इस वीडियो में खिलाड़ी को सचमुच के सांप के सामने पहुंचने से बचना पड़ रहा है.
वीडियो में कुछ जगहों पर बड़े आकार के अजगर दिखाई देते हैं. ये अजगर बोर्ड पर आराम से पड़े नजर आते हैं. खिलाड़ी जब उनके आसपास से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उनकी नजर लगातार सांप पर बनी रहती है. किसी खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल पल वही होता है, जब उसे ऐसे खाने पर पहुंचना पड़ता है, जहां पास में सांप मौजूद हो. वह आगे बढ़ने से पहले सांप की हरकत देखता है और फिर सावधानी से अपना पैर आगे रखता है. दूर से देखने पर यह पूरा खेल रोमांचक लग सकता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले कई लोग इसे मजेदार खेल के बजाय खतरनाक स्टंट बता रहे हैं.
इस खेल में सीढ़ियों का इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग तरीके से किया गया है. सामान्य सांप-सीढ़ी में गोटी सीढ़ी के नीचे पहुंचते ही ऊपर वाले खाने में चली जाती है. लेकिन इस वीडियो में खिलाड़ी खुद सीढ़ी के सहारे ऊपर जाते दिखाई देते हैं. मतलब, डाइस ने अगर ऐसा नंबर दे दिया, जिससे सीढ़ी तक पहुंचना संभव हुआ, तो खिलाड़ी को खुद उस सीढ़ी पर चढ़कर आगे बढ़ना पड़ता है. इस पूरे खेल में खिलाड़ी को सिर्फ डाइस के नंबर पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने आसपास मौजूद असली सांपों पर भी नजर रखनी है.
सांप-सीढ़ी खेलते समय बचपन में कई बच्चों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर बोर्ड पर बने सांप सच में जिंदा हो जाएं तो क्या होगा? आखिर जिस सांप से बचने के लिए हम सिर्फ अपनी गोटी को आगे बढ़ाते थे, अगर वही सांप सामने रेंगने लगे तो? वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बचपन की इसी कल्पना को हकीकत में बदलने की कोशिश की हो. फर्क सिर्फ इतना है कि यह कल्पना बच्चों के खेल तक सीमित नहीं रही, बल्कि वीडियो में लोग सचमुच के सांपों के बीच इस खेल का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं.
वीडियो में सिर्फ एक तरह के सांप नहीं दिख रहे. अलग-अलग आकार के सांप बोर्ड पर दिखाई देते हैं. इनमें कुछ सांप काफी बड़े हैं, जबकि कुछ छोटे साइज के हैं. सबसे ज्यादा ध्यान बड़े अजगर खींचते हैं, जो बोर्ड के अलग-अलग हिस्सों में पड़े दिखाई देते हैं. जैसे-जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, उन्हें सांपों के बीच से अपना रास्ता बनाना पड़ता है. कुछ सीन में सांप खिलाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आते हैं. ऐसे समय में खिलाड़ी पीछे हटते या अपना रास्ता बदलते दिखाई देते हैं. हालांकि, वीडियो के साथ इसकी सही जगह और इस खेल के आयोजन से जुड़ी पूरी जानकारी साफ नहीं है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसमें शामिल सांपों को किस तरह वहां रखा गया था और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. कुछ यूजर्स ने इसे बेहद अनोखा और रोमांचक बताया, जबकि कई लोगों ने असली सांपों के साथ ऐसा खेल कराने पर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि सांप जंगली जीव हैं और उनकी हरकत का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता. ऐसे में उनके बेहद करीब जाकर खेलना खिलाड़ियों और सांपों दोनों के लिए खतरा हो सकता है. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि बचपन में सांप-सीढ़ी में सांप से बचने के लिए सिर्फ गोटी संभालनी पड़ती थी, लेकिन यहां तो खिलाड़ी को अपना पैर भी बचाना पड़ रहा है.
वीडियो में देखने पर यह सांप-सीढ़ी वाला कोई स्टंट या मनोरंजन वाला खेल नजर आता है. हालांकि, इसके पीछे की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए यह दावा करना ठीक नहीं होगा कि यह किसी खास जगह का आधिकारिक सांप-सीढ़ी खेल ही है. फिर भी वीडियो ने लोगों की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है. खासकर इसलिए क्योंकि इसमें बचपन के बेहद सामान्य खेल को ऐसे रूप में दिखाया गया है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो.
सांपों के साथ किसी भी तरह का सीधा संपर्क जोखिम भरा हो सकता है. खासकर अजगर और दूसरी बड़ी प्रजातियों के सांपों के करीब जाना बिना एक्सपर्ट के खतरनाक हो सकता है. वीडियो देखकर इसे दोहराने की कोशिश करना बिल्कुल सही नहीं होगा. सांप-सीढ़ी बचपन में हमारे लिए किस्मत और मजे का खेल था, लेकिन वायरल वीडियो ने इसी खेल को डरावना बना दिया है. जहां कभी सांप के मुंह पर गोटी पहुंचने से डर लगता था, वहां इस वीडियो में खिलाड़ी खुद असली सांपों के बीच खड़े हैं. यही वजह है कि वीडियो इंटरनेट पर लोगों को हैरान करने के साथ-साथ यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर मनोरंजन के लिए कितना खतरा उठाना सही होगा?