सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काटना सांप के लिए पड़ा भारी, हुई दर्दनाक मौत, राज जानकर रह जाएंगे दंग
Advertisement
trendingNow12905139
Hindi Newsजरा हटके

सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काटना सांप के लिए पड़ा भारी, हुई दर्दनाक मौत, राज जानकर रह जाएंगे दंग

Bengaluru Software Engineer: बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा में 41 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जूते में छिपे सांप के काटने से मौत हो गई. पैर सुन्न होने के कारण उन्हें दर्द का अहसास नहीं हुआ. बाद में सांप भी जूतों में फंसे होने से मर गया. घटना ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काटना सांप के लिए पड़ा भारी, हुई दर्दनाक मौत, राज जानकर रह जाएंगे दंग

Bengaluru Software Engineer: बरसात के दिनों में सांप-बिच्छु जैसे खतरनाक जीवों का निकलना आम बात है. कई बार वे घरों में घुस जाते हैं और जूतों में छिप जाते हैं. ऐसे में बिना देखे जूते पहनना जानलेवा साबित हो सकता है. बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर दिया. बताया जा रहा है कि 41 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उसके जूते में छिपे सांप के काटने से मौत हो गई. घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोग दहशत में हैं. क्योंकि सांप की भी मौत हो जाता है.

जूते में छिपा था सांप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शनिवार दोपहर लगभग 12:45 बजे हुई, जब मन्जु गन्ने का जूस पीकर घर लौटे और अपने क्रॉक्स बाहर छोड़कर कमरे में चले गए. कुछ समय बाद एक मजदूर ने उनके जूतों के पास सांप को मृत देखा. शक होने पर परिवार ने मन्जु के कमरे में जाकर देखा तो वह बिस्तर पर पड़े थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था और पैर से खून बह रहा था. तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि सांप काटने के बाद जूतों में ही दम घुटने से मर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; मासूमों की शिक्षा पर महंगी सौदेबाजी... प्री नर्सरी के बाद कक्षा 1 की फीस पर बवाल, स्कूल ने वसूले 7.35 लाख
 

दर्द को महसूस नहीं कर पाए इंजीनियर

परिजनों ने बताया कि मन्जु को सांप के काटने का एहसास तक नहीं हुआ. दरअसल, साल 2016 में हुए एक बस हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई थी और सर्जरी के बाद वह हिस्सा सुन्न हो गया था. इसी वजह से उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ और सांप का जहर धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया. अगर उन्हें समय पर काटने का पता चल जाता, तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी. यह घटना लोगों को सचेत करती है कि चोटिल हिस्से में संवेदनशीलता की कमी खतरनाक साबित हो सकती है.

मौत के बाद सांप भी निकला मृत

इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि सांप भी जिंदा नहीं बच सका, माना जा रहा है कि वह मन्जु के क्रॉक्स में घुसा हुआ था और काटने के बाद वहीं फंस गया. सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उसकी भी मौत हो गई. परिवारजन अब लोगों को सावधान कर रहे हैं कि जूते पहनने से पहले हमेशा अच्छी तरह जांच लें, खासकर बारिश या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में. यह हादसा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे बेहद दर्दनाक लेकिन चेतावनी देने वाला मान रहे हैं.

 

 

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Bengaluru software engineersnakeViral NewsBengaluru

Trending news

सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
;