सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काटना सांप के लिए पड़ा भारी, हुई दर्दनाक मौत, राज जानकर रह जाएंगे दंग

Bengaluru Software Engineer: बरसात के दिनों में सांप-बिच्छु जैसे खतरनाक जीवों का निकलना आम बात है. कई बार वे घरों में घुस जाते हैं और जूतों में छिप जाते हैं. ऐसे में बिना देखे जूते पहनना जानलेवा साबित हो सकता है. बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर दिया. बताया जा रहा है कि 41 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उसके जूते में छिपे सांप के काटने से मौत हो गई. घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोग दहशत में हैं. क्योंकि सांप की भी मौत हो जाता है.

जूते में छिपा था सांप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शनिवार दोपहर लगभग 12:45 बजे हुई, जब मन्जु गन्ने का जूस पीकर घर लौटे और अपने क्रॉक्स बाहर छोड़कर कमरे में चले गए. कुछ समय बाद एक मजदूर ने उनके जूतों के पास सांप को मृत देखा. शक होने पर परिवार ने मन्जु के कमरे में जाकर देखा तो वह बिस्तर पर पड़े थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था और पैर से खून बह रहा था. तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि सांप काटने के बाद जूतों में ही दम घुटने से मर गया.

दर्द को महसूस नहीं कर पाए इंजीनियर

परिजनों ने बताया कि मन्जु को सांप के काटने का एहसास तक नहीं हुआ. दरअसल, साल 2016 में हुए एक बस हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई थी और सर्जरी के बाद वह हिस्सा सुन्न हो गया था. इसी वजह से उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ और सांप का जहर धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया. अगर उन्हें समय पर काटने का पता चल जाता, तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी. यह घटना लोगों को सचेत करती है कि चोटिल हिस्से में संवेदनशीलता की कमी खतरनाक साबित हो सकती है.

मौत के बाद सांप भी निकला मृत

इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि सांप भी जिंदा नहीं बच सका, माना जा रहा है कि वह मन्जु के क्रॉक्स में घुसा हुआ था और काटने के बाद वहीं फंस गया. सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उसकी भी मौत हो गई. परिवारजन अब लोगों को सावधान कर रहे हैं कि जूते पहनने से पहले हमेशा अच्छी तरह जांच लें, खासकर बारिश या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में. यह हादसा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे बेहद दर्दनाक लेकिन चेतावनी देने वाला मान रहे हैं.