कार के साइड मिरर से अचानक निकला जिंदा सांप, ड्राइवर की चीख सुनकर थम गए राहगीर! देखें डरावना Video

Snake In Car Mirror: तमिलनाडु की नमक्कल–सेलम रोड पर एक कार चालक उस वक्त डर के मारे कांप गया, जब उसकी कार के साइड मिरर से अचानक एक जिंदा सांप निकल आया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने ड्राइवरों को वाहन चलाने से पहले सावधानी बरतने की चेतावनी दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:05 AM IST
Saanp Ka Viral Video: तमिलनाडु की नमक्कल–सेलम रोड पर एक कार चालक के साथ ऐसा वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया को हिला दिया. जब वह कार चला रहा था, तभी उसकी कार के साइड मिरर से अचानक एक सांप बाहर निकल आया. वीडियो में देखा गया कि ड्राइवर ने जैसे ही वाहन रोका, आसपास से गुजर रहे बाइक सवार भी डर के मारे पीछे हट गए.

कैसे निकला सांप कार के मिरर से?

पोस्ट में बताया गया कि ये सांप कार के साइड मिरर के अंदर छिपा हुआ था और जैसे ही कार गर्म हुई, वह बाहर निकल आया. बारिश और ठंड के मौसम में ऐसे रेंगने वाले जीव अक्सर गाड़ियों की गर्म जगहों जैसे बोनट, टायर आर्च और मिरर में शरण ले लेते हैं. इसीलिए वन विभाग ने सभी ड्राइवरों को वाहन स्टार्ट करने से पहले इन्हें जांचने की सलाह दी है. सौभाग्य से ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए कार को तुरंत साइड में रोक लिया और खुद को सुरक्षित कर लिया. अगर उसने वाहन रोके बिना ड्राइविंग जारी रखी होती तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी.

सोशल मीडिया पर कैसे फैला यह वीडियो?

यह वीडियो एक्स पर ‘@karnatakaportf’ हैंडल से शेयर किया गया और कुछ ही घंटों में 5.5 लाख से ज़्यादा बार देखा गया. कई लोगों ने इस वीडियो को रीयल हॉरर क्लिप बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “दर्पण में दिखाई देने वाली वस्तुएं जितनी जहरीली दिखती हैं, उससे कहीं अधिक जहरीली होती हैं.” एक यूजर ने कहा, “यह मेरे साथ बाइक पर हुआ था, और मैंने 10 साल तक बाइक को हाथ नहीं लगाया.” दूसरे ने लिखा, “ब्लाइंड स्पॉट नहीं, बाइट स्पॉट!” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सांप शायद पेड़ वाला ट्रिंकेट सांप था जो नुकसानदेह नहीं होता. फिर भी सबका यही कहना था, "सड़क पर निकलने से पहले कार की जांच जरूर करें."

 

 

Zee News इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बरसाती मौसम में ऐसे हादसे आम हो सकते हैं. थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ आपकी जान बचा सकती है बल्कि बड़े हादसे से भी रोक सकती है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

saanp ka videoViral Video

