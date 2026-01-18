हाईवे क्रॉस कर रहा था सांप, बाइकर ने रुकवा दी गाड़ियां; दिल जीत लेगा ये वीडियो

Saap Ka Video: पर्यावरण के लिए जितना जरूरी पानी, धूप और मिट्टी है उतने की जरूरी जानवर भी हैं. जानवर जहरीले हों या न हों, दोनों की स्थिति ये इंसानों के दुश्मन नहीं होते हैं. ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने, फूड चेन को बनाए रखने और पोषक तत्वों के फ्लो को सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि जानवरों के प्रति भी इंसानियत का भाव रखना चाहिए. एक लड़का जो सांप को बचाने के लिए हाईवे पर गाड़ियों को रुकवा देता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे बचाई सांप की जान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि हाईवे के टोल प्लाजा के पास एक सांप सड़क पर रेंग रहा है. एक बाइक सवार की नजर इस सांप पर पड़ जाती है. इसके बाद वो उसे सड़क पार करवाने का फैसला लेता है, क्योकि हाईवे पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच उस सांप की जान को खतरा था. इसलिए ये बाइकर अपनी बाइक को सांप के बराबर लेकर चलने लगता है और आने वाली गाड़ियों को हाथ से इशारा करके रुकने के लिए कहता है. वीडियो में दिख रहा है कि बाइकर के साथ एक लड़की है जिससे वो कहता है कि सांप जहरीला नहीं है. इसके बाद दोनों लोग बाइक से उतर जाते हैं और सांप को रोड क्रॉस करवाने लगते हैं. इस दौरान दूर से एक ट्रक रफ्तार के साथ आता है ट्रक को आता देख दूर से ही ये इशारा करके रुकने के लिए कहता है. जब तक सांप सड़क पार करता है तब तक वहां कई ट्रक आकर खड़े हो चुके थे. इसके बाद सांप आसानी से सड़क पार करके झाड़ियों में चला जाता है. इस लड़के ने सांप की जान बचाकर सबका दिल जीत लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_idlisamosa_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 30 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई किसी बेजुबान के काम आकर बहुत सुकून मिलता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत बढ़िया, अगर हर कोई इस बात को समझ लें कि सबका जीवन मायने रखता है तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.