Advertisement
trendingNow13063675
Hindi Newsजरा हटकेSaanp Ke Ande: मलबे से निकले कई दर्जन सांप के अंडे! सबने मिलकर की गिनती

Saanp Ke Ande: मलबे से निकले कई दर्जन सांप के अंडे! सबने मिलकर की गिनती

Saanp Ke Ande Ka Video: सांप का नाम सुनते ही चारों और हड़कंप मच जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई दर्जन सांप के अंडे दिखाई देते हैं. चलिए जानते हैं ये सांप के अंडे कहां मिले हैं और क्या है पूरा मामला.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saanp Ke Ande: मलबे से निकले कई दर्जन सांप के अंडे! सबने मिलकर की गिनती

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मलबे में कुछ अंडे नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये सांप के अंडे हैं. वीडियो में दिखता है चारों ओर मलबे का ढेर लगा है और एक नमी वाले स्थान पर 3 दर्जन से ज्यादा अंडे मिले हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

वीडियो में किया गया ये दावा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स मलबे से अंडे निकाल रहा है और उसके साथ कुछ और सदस्य भी मौजूद हैं. वो दावा करता है कि इन अंडों में सांप हैं और ये सांप के अंडे हैं. इसके बाद वो दावा करता है कि सांप अंडों के पास सिर्फ पहरा देता है अंडों के ऊपर नहीं बैठता है. इसके बाद वो शख्स कहता है कि सांप अंडे देने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करता है जहां उचित नमी और उचित तापमान हो. इसलिए आधा अंडा मिट्टी के अंदर और आधा अंड़ा मिट्टी के बाहर मिलेगा. इसके बाद वो शख्स अंडों को निकालना शुरू करता है और जब अंडों की गिनती खत्म होती है तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं.

कितने अंडे मिले?
शख्स एक एक अंडे को निकालकर एक सफेद कपड़े पर रखता रहता है और सब लोग 1, 2, 3... शुरू कर देते हैं. इसके बाद गिनती 10 के पास पहुंच जाती है, लेकिन अंडे निकलते रहते हैं और आखिर देखते देखते अंडों की गिनती 3 दर्जन से भी ज्यादा हो जाती है. वीडियो खत्म होने तक 40 अंडे निकल चुके थे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आखिर बिना खाए कितने दिन जिंदा रह सकते हैं सांप? जानकर रह जाएंगे भौचक्के

कहां अंडे देते हैं सांप?
सांप अक्सर अंडे देने के लिए ऐसे स्थान को चुनता है जहां गर्मी और नमी हो. इसी के साथ सांप छिपी हुई जगहों पर अंडे देते हैं. जैसे पेड़ों की छाल या मिट्टी या खाद के ढेर, चट्टानों के नीचे, लकड़ी या पत्तों का ढेर आदि. दरअसल, सांप घोंसला बनाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जो इंसानों की नजरों से दूर हो. इसी के साथ वो स्थान मौसमी समस्या से प्रभावित ना हो. जानकारी के अनुसार कोबरा जैसे कुछ सांप पत्तों का घोंसला भी बनाते हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @assandhbreaking नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Saanp Ke AndeViral Video

Trending news

वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान