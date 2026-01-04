Saanp Ke Ande: मलबे से निकले कई दर्जन सांप के अंडे! सबने मिलकर की गिनती

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मलबे में कुछ अंडे नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये सांप के अंडे हैं. वीडियो में दिखता है चारों ओर मलबे का ढेर लगा है और एक नमी वाले स्थान पर 3 दर्जन से ज्यादा अंडे मिले हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

वीडियो में किया गया ये दावा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स मलबे से अंडे निकाल रहा है और उसके साथ कुछ और सदस्य भी मौजूद हैं. वो दावा करता है कि इन अंडों में सांप हैं और ये सांप के अंडे हैं. इसके बाद वो दावा करता है कि सांप अंडों के पास सिर्फ पहरा देता है अंडों के ऊपर नहीं बैठता है. इसके बाद वो शख्स कहता है कि सांप अंडे देने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करता है जहां उचित नमी और उचित तापमान हो. इसलिए आधा अंडा मिट्टी के अंदर और आधा अंड़ा मिट्टी के बाहर मिलेगा. इसके बाद वो शख्स अंडों को निकालना शुरू करता है और जब अंडों की गिनती खत्म होती है तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं.

कितने अंडे मिले?

शख्स एक एक अंडे को निकालकर एक सफेद कपड़े पर रखता रहता है और सब लोग 1, 2, 3... शुरू कर देते हैं. इसके बाद गिनती 10 के पास पहुंच जाती है, लेकिन अंडे निकलते रहते हैं और आखिर देखते देखते अंडों की गिनती 3 दर्जन से भी ज्यादा हो जाती है. वीडियो खत्म होने तक 40 अंडे निकल चुके थे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कहां अंडे देते हैं सांप?

सांप अक्सर अंडे देने के लिए ऐसे स्थान को चुनता है जहां गर्मी और नमी हो. इसी के साथ सांप छिपी हुई जगहों पर अंडे देते हैं. जैसे पेड़ों की छाल या मिट्टी या खाद के ढेर, चट्टानों के नीचे, लकड़ी या पत्तों का ढेर आदि. दरअसल, सांप घोंसला बनाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जो इंसानों की नजरों से दूर हो. इसी के साथ वो स्थान मौसमी समस्या से प्रभावित ना हो. जानकारी के अनुसार कोबरा जैसे कुछ सांप पत्तों का घोंसला भी बनाते हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @assandhbreaking नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.