बिस्तर के नीचे सांपों की खेती! लड़की ने बेडरूम को बना दिया स्नेक फार्म, Video देख लोगों की निकल गई चीख

Snake Farming Under The Bed: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन की एक अजीबो-गरीब वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. इस वीडियो में एक युवती अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों सांप पालती दिख रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:19 AM IST
Snake Farming In China: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन की एक अजीबो-गरीब वीडियो ने सभी को चौंका दिया है. इस वीडियो में एक युवती अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों सांप पालती दिख रही है. वीडियो की शुरुआत में वह बड़ी ही शांति से रजाई उठाती है और नीचे रेंगते हुए अनगिनत सांप दिखते हैं. यह नजारा देखकर लोगों की रूह तक कांप गई.

क्यों हमेशा बंद रहता था लड़की का कमरा?

बताया गया है कि उस लड़की का कमरा हमेशा बंद रहता था. किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी. बिस्तर पर हमेशा मोटी रजाई पड़ी रहती थी, जो बाद में सांपों का अड्डा निकली. जब किसी कारणवश कमरे का दरवाजा खोला गया और रजाई हटाई गई, तो वहां का दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए – सैकड़ों सांप जमीन और बिस्तर पर रेंग रहे थे. ज्यादातर लोगों के लिए जहां सांप देखना ही डरावना होता है, वहीं इस लड़की के लिए ये सांप रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे. उसने अपने कमरे को गर्म और आरामदायक जगह में बदल दिया था, जहां सांपों को रजाई की गर्मी मिलती थी. सांपों की परवरिश करना उसके लिए आम बात थी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या चीन में सांप पालना कोई नई बात है?

चीन में सांप पालने का चलन नया नहीं है. वहां के युवा अब सांप, छिपकली और यहां तक कि मकड़ी जैसे अजीब पालतू जानवरों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. शंघाई जैसे शहरों में ऐसे कैफे भी खुल गए हैं जहां लोग सांपों और अन्य सरीसृपों के साथ वक्त बिताते हैं और इनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं. सिर्फ पालतू जानवर के तौर पर नहीं, बल्कि सांपों को उनके जहर के लिए भी पाला जाता है. वियतनाम के डोंग टैम स्नेक फार्म की तरह, चीन में भी कई फार्म हैं जो सांपों का ज़हर दवाओं और एंटीवेनम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन लड़की का ये तरीका – अपने निजी बेडरूम को ही फार्म बना देना – बिल्कुल अलग और खतरनाक था.

