तेज रफ्तार ट्रेन के टॉयलेट में मिला खतरनाक सांप, Video में देखें कैसे दहशत में आए यात्री

Snake In Train Toilet: एक डरावनी घटना में चलती ट्रेन के टॉयलेट में सांप पाया गया. रेलवे कर्मचारी ने सांप को पकड़ा और उसे तेज रफ्तार ट्रेन से बाहर फेंक दिया. इस घटना का वीडियो एक पत्रकार ने इंटरनेट पर शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में हुई. यात्रियों में उस समय दहशत फैल गई, जब उन्होंने तेज रफ्तार ट्रेन के टॉयलेट में खतरनाक सांप देखा. इंटरनेट पर लोग हैरान हैं कि सांप ट्रेन के टॉयलेट में कैसे पहुंचा और छत तक कैसे चढ़ गया.

कब और कहां हुई घटना

यह घटना 4 मई को ट्रेन नंबर 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में फलकटा के पास हुई. सांप को तब देखा गया जब ट्रेन 3 मई को नई दिल्ली से चली थी. वीडियो में दिखता है कि सांप कोच नंबर 243578 (A-3) के टॉयलेट की छत पर ट्यूबलाइट पर रेंग रहा था. एक यात्री ने टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय सांप को देखा. डर के मारे वह तुरंत बाहर भागा और रेलवे कर्मचारियों को इसकी सूचना दी. यात्रियों में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Snakes on the train! Brave escorting duty staff remove snake from train number 12424 Dibrugarh Rajdhani Express which departed from New Delhi on May 03. The snake was in the toilet of Coach No. 243578 (A-3). pic.twitter.com/4slJUi7pis

— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) May 5, 2025