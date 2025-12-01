मॉनिटर लिजर्ड पर टूटा सांप का कहर! वायरल वीडियो में देखें कैसे निगल गया पूरा शिकार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक विशालकाय सांप मॉनिटर लिजर्ड पर तेज़ी से हमला कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है. लिजर्ड पूरी तरह बेबस दिखती है. 34 सेकंड का यह वीडियो नेचर की फूड चेन का डरावना और रोमांचक सच दिखाता है.
नेचर कभी-कभी अपना खूबसूरत रूप दिखाता है तो कभी उसका खतरनाक और डराने वाला रूप भी सामने आ जाता है. आप जानते ही होंगे कि सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में गिने जाते हैं और मॉनिटर लिजर्ड भी कम खतरनाक नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच आमना-सामना हो जाए तो कौन जीतेगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक विशालकाय सांप मॉनिटर लिजर्ड पर ऐसा हमला करता है कि देखने वालों की भी सांसें थम जाएं.
सांप का खौफनाक हमला
वीडियो इतना डरावना और रोमांचक है कि लोग देखते ही दंग रह जा रहे हैं. इसमें साफ दिखाई देता है कि सांप बिजली की तेजी से मॉनिटर लिजर्ड की गर्दन पकड़ लेता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता. लिजर्ड खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करती और पूरी तरह बेबस नजर आती है. सांप की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उससे छूट पाना नामुमकिन लगता है. इस नजारे को देखकर समझ आता है कि सांप अपने शिकार को कैसे मिनटों में काबू में कर लेता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
यह चौंका देने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AmazingSights नाम की आईडी से शेयर किया गया है. सिर्फ 34 सेकंड में नेचर की फूड चेन एकदम लाइव नजर आती है. वीडियो को अब तक 50 हजार से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं और सैकड़ों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. कमेंट्स में लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि जंगल का यह पल देखने में जितना रोमांचक है, उतना ही डरावना भी.
— Damn Nature You Scary (@AmazingSights) November 30, 2025
वीडियो देख चौंक गए लोग
वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प हैं. एक यूजर ने लिखा, “सांप की स्ट्रैटेजी और ताकत कमाल की है.” वहीं दूसरे ने कहा, “नेचर की फूड चेन को ऐसे लाइव देखना अलग ही अनुभव होता है.” कई लोगों का कहना है कि जंगल में वही जीव बच पाता है, जिसके पास ताकत और मौका दोनों होते हैं. यह वीडियो इस नियम को पूरी तरह साबित करता है कि प्रकृति में सर्वाइवल केवल उसी का होता है जो खुद को साबित कर सके.