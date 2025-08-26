भोजपुरी गाने की अश्लीलता नहीं झेल पाया सांप! वीडियो देखते ही करने लगा ऐसा काम, लोग भी हो गए हैरान

Snake Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े कई वीडियोज बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं. जहां एक ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब छाया हुआ है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल इस वीडियो में दिखता है कि एक मोबाइल में एक भोजपुरी गाना बजा रहा था और पास में मौजूद एक मोबाइल के पास आता है और कुछ ऐसा करता है कि आप भी सोच नहीं सकते हैं. फिलहाल यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों ने इस वीडियो पर कई मजेदार कमेंट्स भी किए हैं.

सांप को पसंद नहीं आया भोजपुरी गाना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक मोबाइल जमीन पर रखा हुआ है और पास में एक सांप फन फैलाकर बैठा हुआ है. मोबाइल में भोजपुरी गाना बज रहा था. जहां पहले तो सांप थोड़ी देर के लिए वीडियो देखता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अलग तरह की प्रतिक्रिया देता है. दरअसल वह मोबाइल के नजदीक जाता है और अपनी जीभ से मोबाइल स्क्रीन में बैक बटन पर एक-दो क्लिक करता है. इससे वीडियो बंद हो जाता है. जहां सांप की इस चौंकाने वाली प्रतिक्रिया पर लोगों को कहना है कि सांप को भोजपुरी गाना पंसद नहीं आया.

लगता है नाग बाबा को ये भोजपुरी गाना पसंद नहीं आया, तभी इसने बंद कर दिया बस यही देखना रह गया था,, pic.twitter.com/yfwiEm5IB3 — Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) August 25, 2025

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NazneenAkhtar23 नाम के यूजर ने यह वीडियो पोस्ट किया है. जहां वायरल वीडियो पर खबर लिखे जाने तक लाखों व्यूज आ चुके हैं. वीडियो पर कई यूजर्स ने मजदार कमेंट्स किए हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'लगता है नाग बाबा को ये भोजपुरी गाना पसंद नहीं आया, तभी इसने बंद कर दिया. बस यही देखना रह गया था.' वीडियो में सांप के इस रिएक्शन पर एक यूजर ने लिखा- यह सांप तो म्यूजिक क्रिटिक निकला, गाना सुनकर तुरंत रिव्यू दे दिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- उसको नागिन सिरियल देखना है. एक अन्य यूजर ने लिखा- पसंद आया होता तो बंद ही ना करते.