/साइंस भी फेल! भारत का वो गांव जहां सांप से दोस्ती, जहरीले कोबरा संग खाते-पीते-सोते हैं सब; रोंगटे खड़े कर देगी ये कहानी

Snake Village Of India: महाराष्ट्र का शेतपाल गांव आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है. यहां का बच्चा-बच्चा सांपों से डरने के बजाय उनके साथ खेलता हुआ बड़ा होता है. यह दिलचस्प जगह महाराष्ट्र के सोलापूर जिले में स्थित है, जिसे लोग शेतपाल के नाम से जानते हैं. पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर बसे इस छोटे से गांव में कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया का अहसास होगा. पहली नजर में यह बाकी गांवों जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे ही आप किसी के घर के अंदर झांकेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
शेतपाल गांव की सबसे हैरान करने वाली परंपरा यह है कि यहां हर नए बनने वाले मकान में सांपों के लिए एक खास कोना बनाया जाता है. इसे स्थानीय भाषा में 'देवस्थानम' कहा जाता है. गांव वालों का मानना है कि घर में कोबरा के रहने के लिए जगह बनाना बेहद जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता और कहते हैं कि उस घर पर मुसीबत आ सकती है.
बच्चे खेलते हैं सांपों से
आमतौर पर सांप को देखते ही लोगों की चीख निकल जाती है. मगर शेतपाल में नजारा बिल्कुल उल्टा है. यहां स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे कोबरा सांपों को अपने गले में लपेटकर घूमते हैं. उनके साथ ऐसे खेलते हैं जैसे वो कोई प्लास्टिक का खिलौना हों. सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये सांप भी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते.
रात को एक ही बिस्तर पर सोना
इस गांव में सांपों पर कोई पाबंदी नहीं है. वो पूरे घर में कहीं भी आ-जा सकते हैं. रसोई से लेकर बेडरूम तक, नागराज का कब्जा रहता है. कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जिस बिस्तर पर सो रहे होते हैं, उसी चादर के अंदर कोबरा भी आराम कर रहा होता है. लोग बिना किसी डर के उनके साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं.
आज तक नहीं हुई किसी की मौत
साइंस के मुताबिक, कोबरा का जहर चंद मिनटों में इंसान की जान ले सकता है. लेकिन शेतपाल के इतिहास में आज तक सांप के काटने से किसी भी इंसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सांप यहां के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं. वो तभी तक शांत रहते हैं जब तक उन्हें कोई जानबूझकर चोट न पहुंचाए.
क्या है इस दोस्ती का राज?
इस अनोखे रिश्ते के पीछे एक पुरानी पौराणिक कथा है. माना जाता है कि इस गांव पर भगवान सिद्धेश्वर का आशीर्वाद है. लोग सांपों को साक्षात भगवान शिव का रूप मानते हैं. यही वजह है कि यहां सांपों को कभी मारा नहीं जाता, बल्कि उनकी पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है. यह आस्था और प्रकृति का एक ऐसा तालमेल है, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता.