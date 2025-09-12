हीरो बनने चला था! दोस्तों के सामने अजगर को दिखा रहा था, फिर 'सांप' ने होंठों पर ली ऐसी चुम्मी कि मुश्किल से बची जान
हीरो बनने चला था! दोस्तों के सामने अजगर को दिखा रहा था, फिर 'सांप' ने होंठों पर ली ऐसी चुम्मी कि मुश्किल से बची जान

Snake Viral Video: एक शख्स अजगर को चूमने की कोशिश कर हीरो बनना चाहता था, लेकिन अजगर ने उसके होंठ पकड़ लिए. काफी मशक्कत के बाद वह बचा. वीडियो वायरल होकर लोगों को हैरान और डर में डाल रहा है, साथ ही जागरूकता भी फैला रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:24 PM IST
हीरो बनने चला था! दोस्तों के सामने अजगर को दिखा रहा था, फिर 'सांप' ने होंठों पर ली ऐसी चुम्मी कि मुश्किल से बची जान

Viral Video: सांप और अजगर हमेशा से इंसानों के लिए डर और रहस्य का विषय रहे हैं. कई लोग इन्हें पालतू बनाकर रख भी लेते हैं और उनके साथ दोस्ती दिखाते हैं. लेकिन कभी-कभी यही दोस्ती जानलेवा भी साबित हो सकती है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने दोस्तों के सामने अजगर को दिखाकर हीरो बनने चला था, लेकिन अजगर ने उसके होंठ पकड़ लिए. काफी मुश्किल से वह खुद को छुड़ा पाया. यह वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर शख्स ने ऐसा क्यों किया और अजगर की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है.

क्या चूमने की कोशिश कर रहा था शख्स 

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स अपने हाथों में बड़ा अजगर पकड़ कर खड़ा है. वह दोस्तों को दिखाना चाहता है कि उसने इस अजगर को कैसे पकड़ा. पहले वह अजगर के सिर को अपने होंठों के पास लाता है और चूमने की कोशिश करता है. लेकिन अजगर अचानक उसकी इस हरकत को पकड़ लेता है और होंठों पर जोर से काट लेता है. अजगर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शख्स खुद को छुड़ाने के लिए बार-बार कोशिश करता है. अजगर के दांत उसके होंठ में धंसते नजर आते हैं और माहौल डरावना हो जाता है.

शादी की रस्मों के बीच लिया 5 घंटे का ब्रेक, फिर टहलते-फिरते होटल के कमरे में जाकर दूल्हा-दुल्हन ने किया... देखें वीडियो

शख्स की मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि अजगर अपने दांतों से उसे कसकर पकड़ लेता है. वीडियो में वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है. कई बार जोर लगाने के बाद आखिरकार वह अजगर की पकड़ से बाहर निकलता है. उसके होठों से खून भी निकलता दिखाई देता है. वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि वह दोस्तों को अजगर पकड़ने का तरीका दिखाना चाहता था, लेकिन अजगर ने उसे ही चौंका दिया. इस घटना ने लोगों को हक्का-बक्का कर दिया. ज्यादातर दर्शक वीडियो देखकर डर गए और हैरानी जताई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है.

 

सोशल मीडिया पर वीड

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @naturegeographycom अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. कैप्शन में लिखा गया है कि विशाल अजगर ने युवक के होठों को चूम लिया. लोग इस वीडियो को देखकर डर और हैरानी से भरे हैं. कई लोगों ने लिखा कि शख्स को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी. वहीं कुछ ने कहा कि अजगर भले ही जहरीला न हो, लेकिन उसके दांतों से काफी दर्द हो सकता है. यह वीडियो अजगर के खतरों को लेकर जागरूकता भी फैलाता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

snake viral videotrendingWeird News

