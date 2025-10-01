बेरहम नेवले ने मौत के घाट उतारा कोबरा, इस खूनी खेल को देखकर कांप जाएगी रूह

Saamp Aur Nevla Ki Ladai: सोशल मीडिया पर नेवले और सांप की लड़ाई का एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक नेवला सांप को बेहरमी से मौत के घाट उतार देता है. वीडियो देखकर लगता है​ कि सांप कोबरा है. सबसे पहले कोबरा सांप पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नेवला भी कोबरा के फन को अपने जबड़े में जकड़ लेता है. एक बार सांप का फन नेवले के दांतों में फंसता है तो सांप रहम की भीख मांगता रह जाता है और नेवला बेहरमी से उसका फन कुचल देता है. अब ये खूनी खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

नेवाला और सांप की दुश्मनी क्यों?

सांप और नेवले की दुश्मनी की कहानी तो आपने खूब सुनी होंगी. सांप और नेवले की लड़ाई में अक्सर नेवला ही जीतता है. नेवले और सांप की दुश्मनी के पीछे एक कारण ये भी है कि सांप कई बार नेवले के बच्चों को अपना शिकर बना लेता है. इसलिए भी नेवला इसे अपने बच्चों का हत्यारा मानता है और बच्चों की रक्षा के लिए अपने आसपास देखते ही हमला कर देता है. दूसरा कारण यह भी है कि दोनों एक दूसरे को अपना भोजन मानते हैं. दोनों की मांसाहारी हैं और एक दूसरे का शिकार करते हैं. नेवले सांप को अपना पसंदीदा भोजन मानते हैं और सांप भी भोजन की तलाश में नेवले के बच्चों को अपना शिकार बना लेता है.

पहले तो हमने केवल सुना ही था कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला ही जीतता है और आज आप वीडियो से भी देख लो नेवला ही जीतता है

इनके बारे में आपके क्या विचार है pic.twitter.com/now5ZgXgD0 — Sonalika (@cute_girl789) September 30, 2025

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @cute_girl789 नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस खूनी जंग को दूखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इन दोनों की लड़ाई मैंने कई बार देखी है, लेकिन हमेशा विजय नेवला होता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "नेवला दिखाता है कि साहस और चालाकी से छोटे आकार में भी बड़ी ताकत समाई होती है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.