शराब पीने वाले होशियार! मार्केट में आ चुकी है मरी हुई सांप वाली व्हिस्की, जानें कहां और क्यों पीते हैं लोग?

Snake Whiskey In Japan: जब भी हम सांप का नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर अजीब सी डर की सिरहन पैदा हो जाती है. जैसे ही लोग अपने करीब सांप को देखते हैं तो उससे दूरी बना लेते हैं. सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:18 PM IST
Snake Whiskey: जब भी हम सांप का नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर अजीब सी डर की सिरहन पैदा हो जाती है. जैसे ही लोग अपने करीब सांप को देखते हैं तो उससे दूरी बना लेते हैं. सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जापान में स्नेक व्हिस्की पीने का चलन है और इस व्हिस्की को हबुशु (Habushu) कहते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में...

क्या होता है हबुशु?
जापान की मशहूर स्नेक व्हिस्की को 'हबुशू' (Habushu) कहा जाता है. इसे तैयार करने में काफी समय लगता है, लेकिन इसे पीने वालों की भीड़ भी काफी ज्यादा है. रेगुलर ड्रिंक्स के अलावा कुछ नया टेस्ट करने की उम्मीद से लोग यहां पर आते हैं और कुछ अनोखा एक्सपीरियंस लेते हैं. 

जापान में कहां मिलती है ये ड्रिंक्स
जापान में अगर इसका अनुभव लेना है तो आपको ओकिनावा जाना पड़ेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहां के लोगों की मान्यता है कि हबुशू सिर्फ एक ड्रिंक्स नहीं बल्कि एक हेल्दी टॉनिक भी है. इस बोतल को Awamori कहा जाता है.

किस सांप की बनाई जाती है व्हिस्की
यह ड्रिंक्स रयूकू द्वीप (Ryukyu Islands) में पाया जाता है. यहां विषैले पिट वाइपर सांप (Pit Viper Snake) को महीनों तक व्हिस्की में भिगोकर तैयार किया जाता है, जिससे जहर को निष्क्रिय कर दिया जाता है और इसे रबर सांप की तरह हानिरहित बना दिया जाता है.

जापान के अलावा किन देशों में प्रचलित?
सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी स्नेक व्हिस्की मिलती है. चीन में मिलने वाली स्नेक व्हिस्की को पिनयिन कहते हैं, जबकि वियतनाम में इस व्हिस्की को खमेर कहा जाता है. दावा किया जाता है कि इसे पहली बार पश्चिमी झोउ वंश के दौरान तैयार किया गया था.

अन्य देशों में क्या है मान्यता?
स्नेक व्हिस्की को पीने का चलन इतना बढ़ गया कि  दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर कोरिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ओकिनावा (जापान) और कंबोडिया में भी इसे तैयार किया जाने लगा है. ऐसा दावा किया जाता है कि इस शराब से बालों का झड़ना, शुष्क त्वचा, कुष्ठ रोग, अत्यधिक पसीना समेत कई और बीमारियों के इलाज किए जाते हैं. 

