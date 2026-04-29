क्या सांपों के भी होते थे पैर? 10 करोड़ साल पुराने जीवाश्म ने खोला राज, अवशेष देख वैज्ञानिक भी हैरान

Snake with Legs Evolution Study: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सांपों के पैर होते तो वे कैसे दिखते? भले ही आज हम सांपों को केवल रेंगते हुए देखते हैं, लेकिन विज्ञान का एक बड़ा खुलासा आपकी सोच बदल देगा. अल्बर्टा यूनिवर्सिटी (University of Alberta) के एक ताजा शोध में पता चला है कि आज से 10 करोड़ साल पहले सांपों के चार पैर हुआ करते थे. अर्जेंटीना और अल्बर्टा यूनिवर्सिटी (University of Alberta) के पुराजीव विज्ञानी (Paleontologists) को एक ऐसा जीवाश्म (Fossil) मिला है, जो सांपों के विकास (Evolution) की पूरी कहानी बयां कर रहा है.

इसके बाद अब वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय था जब सांपों के पास भी पिछले पैर हुआ करते थे और वे उनकी मदद से शिकार किया करते थे. हालिया जीवाश्म खोजों ने यह भी साबित कर दिया है कि प्राचीन काल में सांप छिपकलियों की तरह पैरों की मदद से चलते भी थे. इस खोज ने डार्विन के 'इवोल्यूशन' सिद्धांत को एक नया मोड़ दे दिया है.

10 करोड़ साल पुराना अनोखा जीवाश्म

वैज्ञानिकों ने अर्जेंटीना में मिले एक खास जीवाश्म का अध्ययन किया, जिसे Najash नाम के प्राचीन सांप का बताया गया है. यह जीव करीब 10 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके शरीर में पीछे की ओर छोटे-छोटे पैर थे. यह खोज कनाडा की अल्बर्टा यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने की, जिसने सांपों के विकास की कहानी को नया मोड़ दे दिया है.

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कैसा था 'पैर वाला सांप'?

साइंस डेली की रिपोर्ट के अनुसार, यह सांप आज के सांपों से काफी अलग था. इसका शरीर लंबा तो था, लेकिन पूरी तरह बिना पैरों वाला नहीं था. इसके पीछे छोटे पैर मौजूद थे, जो पूरी तरह चलने के काम नहीं आते थे, लेकिन यह साबित करते हैं कि सांपों के पूर्वजों में पैर हुआ करते थे. इसके अलावा इसके सिर की बनावट भी थोड़ी अलग थी, जिसमें एक खास हड्डी (cheekbone) मौजूद थी, जो आज के सांपों में लगभग गायब हो चुकी है.

कैसे गायब हो गए सांपों के पैर?

वैज्ञानिकों के अनुसार, सांपों के पूर्वज दरअसल छिपकली जैसे जीव थे, जिनके चार पैर होते थे. समय के साथ उनकी जीवनशैली बदलती गई और धीरे-धीरे उनके पैर छोटे होते गए और फिर पूरी तरह खत्म हो गए. यह प्रक्रिया एकदम से नहीं हुई, बल्कि लाखों साल में धीरे-धीरे बदलाव आया. कुछ प्राचीन सांपों में पहले पीछे के पैर बचे, फिर वे भी गायब हो गए.

नई खोज ने बदली पुरानी सोच

पहले वैज्ञानिक मानते थे कि सांप छोटे और जमीन के अंदर रहने वाले जीवों से विकसित हुए हैं. लेकिन इस नए जीवाश्म ने इस धारणा को बदल दिया है. अब शोध से पता चलता है कि शुरुआती सांप बड़े और ताकतवर शिकारी हो सकते थे, जो जमीन पर रहते थे और उनके पास पैर भी थे.

विकास की एक 'बीच की कड़ी'

यह जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह सांपों के विकास की उस कड़ी को दिखाता है, जब वे पूरी तरह बिना पैरों वाले नहीं बने थे. इसका मतलब यह एक ऐसा समय दिखाता है, जब सांप न तो पूरी तरह छिपकली थे और न ही आज के जैसे बिना पैर वाले. यह पहली बार नहीं है जब पैर वाले सांप का संकेत मिला हो. इससे पहले भी कुछ जीवाश्मों में छोटे-छोटे पैरों के निशान मिले थे. हालांकि, कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि जिन जीवों को पहले 'चार पैर वाले सांप' कहा गया, वे असल में लंबे शरीर वाली छिपकलियां थीं.

क्यों खास है यह खोज?

यह खोज सिर्फ एक अजीब जीव के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि प्रकृति में बदलाव कैसे होता है. यह दिखाता है कि समय के साथ जीव अपने शरीर को अपने माहौल के अनुसार बदलते हैं. सांपों ने भी धीरे-धीरे अपने पैर खोकर एक नई पहचान बनाई. 'पैर वाले सांप' की खबर सामने आते ही लोग हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि 'अगर आज भी ऐसे सांप होते तो क्या होता?' कुछ लोग इसे डरावना मान रहे हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का अद्भुत चमत्कार बता रहे हैं.

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