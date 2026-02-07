सफेद बर्फ नहीं, 'जहरीला कचरा' लेकर आई ये सर्दियां! दुनिया का सबसे बड़ा कचरे का ढेर, जिसने तीन देशों की नींद उड़ा दी

कभी साफ बहने वाली नदियां आज इंसानी लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत बनती जा रही हैं. पर्यावरण संरक्षण की बातें भले ही मंचों पर गूंजती हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. ऐसा ही एक डरावना नजारा सामने आया है, जहां एक पूरी नदी तैरते कचरे के अंबार में बदल गई है. प्लास्टिक बोतलें, पुराने टायर, जंग लगे ड्रम और घरेलू सामान पानी की सतह पर ऐसे तैर रहे हैं, मानो नदी नहीं बल्कि कोई खुला डंपिंग ग्राउंड हो. यह तस्वीर सिर्फ प्रदूषण की नहीं, बल्कि कमजोर नियमों, लचर व्यवस्था और इंसानी लापरवाही की कहानी भी कहती है, जिसने प्रकृति को संकट में डाल दिया है.

तैरते कचरे में बदल गई नदी

यह नदी धीरे-धीरे दुनिया के सबसे बड़े तैरते कचराघर के रूप में पहचानी जाने लगी है. सालों से आसपास के लोग और पर्यटक बिना किसी रोक-टोक के अपना कचरा सीधे नदी में फेंकते रहे. नतीजा यह हुआ कि नदी में प्लास्टिक बोतलें, लकड़ियां, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने टायर और जंग लगे बैरल जमा होते चले गए. सर्दियों और बारिश के मौसम में हालात और भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव बढ़ते ही कचरे का ढेर कई गुना बड़ा हो जाता है. देखते ही देखते नदी की सतह पूरी तरह ढक जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

न कोई लाल झंडी, न कोई आधुनिक सिग्नल; आखिर 124 सालों से कैसे चल रही है ये ट्रेन

कचरा रोकने के लिए लगाया गया बैरियर

स्थिति बेकाबू होने पर नदी में एक खास बैरियर लगाया गया, ताकि यह तैरता कचरा आगे न बह सके. यह बैरियर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट की टीम ने तैयार किया, जिससे हजारों टन कचरा एक ही जगह पर रुक गया. बैरियर के अंदर प्लास्टिक, ड्रम, डिब्बे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का विशाल ढेर नजर आता है, जो पानी को रासायनिक रूप से भी प्रदूषित कर रहा है. अगर इसे नहीं रोका जाता, तो यह कचरा निचले इलाकों तक पहुंचकर और भी बड़े पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकता था.

बाढ़ और पर्यावरण पर बढ़ता खतरा

बारिश और बर्फबारी के मौसम में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है. ऐसे समय में यह कचरा अगर बहकर आगे चला जाए, तो बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. अनुमान है कि इस समय नदी में करीब 10 हजार क्यूबिक मीटर कचरा जमा है. पर्यावरण से जुड़े लोग इसे “गारबेज सीजन” बताते हैं. जब नदी साफ होती है, तब यहां राफ्टिंग जैसी गतिविधियां होती हैं, लेकिन कचरे के कारण अब नदी इंसानों और जीव-जंतुओं दोनों के लिए खतरा बन गई है.

मैं अमीर आदमी की किराए की गर्लफ्रेंड थी… मॉडल ने बयां किया अपना अनुभव

दुनिया का सबसे बड़ा गार्बेज डंप

इस कचरे को साफ करने में कम से कम छह महीने लग सकते हैं. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि स्थानीय प्रशासन के पास इतना कचरा रखने की जगह ही नहीं है. मजबूरी में कचरे को जलाया जाता है, जिससे जहरीला धुआं फैलता है और लोगों की सेहत पर खतरा मंडराने लगता है. बीते दशकों में विकास की कमी और कचरा प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. लोग कचरे को पहाड़ों, घाटियों और पेड़ों पर लटकाकर छोड़ देते हैं, जो बारिश के साथ बहकर आखिरकार नदी में ही पहुंच जाता है.