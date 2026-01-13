Advertisement
trendingNow13072520
Hindi Newsजरा हटकेबर्फजीत कौर... स्नोमैन को साड़ी पहनाया, मांग टीका, बिंदी, मंगलसूत्र पहनाया! फिर Video ने उड़ा दिए सबके होश

बर्फजीत कौर... स्नोमैन को साड़ी पहनाया, मांग टीका, बिंदी, मंगलसूत्र पहनाया! फिर Video ने उड़ा दिए सबके होश

Snowman In Saree Viral Video: कनाडा में बने दुल्हन जैसे स्नोमैन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, वहीं चीन में बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्नोमैन भी चर्चा में है. रचनात्मकता और बर्फीले अजूबों की पूरी कहानी यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बर्फजीत कौर... स्नोमैन को साड़ी पहनाया, मांग टीका, बिंदी, मंगलसूत्र पहनाया! फिर Video ने उड़ा दिए सबके होश

Snowman Dressed Like Woman: दुनियाभर में सर्दियों के मौसम में लोग स्नोमैन बनाकर अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं. कहीं पारंपरिक टोपी और गाजर वाली नाक दिखती है तो कहीं अजीबोगरीब डिजाइन. लेकिन इस बार कनाडा से सामने आए एक वीडियो ने स्नोमैन की परिभाषा ही बदल दी. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो में एक मध्यम आकार का स्नोमैन पूरी तरह एक महिला के रूप में सजा नजर आता है, जिसने पहली झलक में ही लोगों को चौंका दिया.

इस स्नोमैन को महिला जैसा खास किसने बनाया?

इस स्नोमैन के सिर और कंधों पर करीने से ओढ़ा गया दुपट्टा, सब्जियों से बनाई गई आंखें और चेहरे के बारीक फीचर्स इसे अलग पहचान देते हैं. सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं इसके गहने, जिनमें मांगटीका और अन्य एक्सेसरीज शामिल हैं. ऊपर से लगाई गई नकली घनी पलकों ने स्नोमैन को इतना एक्सप्रेसिव बना दिया कि लोग इसे देखकर हंसी नहीं रोक पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

लोगों ने दिए अजीब-अजीब नाम

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे मजाक में ‘बर्फजीत कौर’ कहा तो किसी ने ‘बर्फीली द आइसी क्वीन’. ‘स्नोप्रीत कौर कनाडा वाली’ और ‘क क क कोल्ड किरन’ जैसे नामों ने पोस्ट को और मजेदार बना दिया. ज्यादातर यूजर्स ने इस मेहनत और क्रिएटिविटी की तारीफ की और हंसी वाले रिएक्शन शेयर किए.

कई लोगों के लिए यह वीडियो महज मनोरंजन था, लेकिन कुछ यूजर्स ने इसे सर्दियों की कला का बेहतरीन उदाहरण बताया. बर्फ से बने इस किरदार में डिटेलिंग और सोच ने दिखा दिया कि साधारण स्नोमैन भी सोशल मीडिया सेंसेशन बन सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो कनाडा से निकलकर दुनियाभर में देखा गया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@troll_canadaa_)

 

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

उधर चीन में बर्फ से क्या रिकॉर्ड बना?

इसी बीच चीन ने बर्फीली कला में एक नया कीर्तिमान रच दिया. हार्बिन शहर में दुनिया का सबसे बड़ा स्नोमैन तैयार किया गया, जिसकी ऊंचाई करीब 19 मीटर है. यह स्नोमैन किसी बहुमंजिला इमारत जितना विशाल है और देखने वालों को हैरान कर देता है. इसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान, गले में स्कार्फ और सिर पर टोपी लगाई गई है. इस विशालकाय स्नोमैन को बनाने में हजारों क्यूबिक मीटर दबाई गई बर्फ का इस्तेमाल हुआ. प्रोफेशनल स्कल्प्टर्स, इंजीनियर्स और दर्जनों मजदूरों ने कई दिनों तक परत-दर-परत बर्फ जमाकर इसे आकार दिया. मजबूती और सुंदरता दोनों का खास ध्यान रखा गया, ताकि यह लंबे समय तक टिक सके.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Snowman

Trending news

एक गलती पर बैंक खाते से पैसा काट लेगी कांग्रेस सरकार, इस राज्य में आने वाला है कानून
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से पैसा काट लेगी कांग्रेस सरकार, इस राज्य में आने वाला है कानून
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
DNA
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
Asaduddin Owaisi
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
Himalayas
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट