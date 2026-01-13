बर्फजीत कौर... स्नोमैन को साड़ी पहनाया, मांग टीका, बिंदी, मंगलसूत्र पहनाया! फिर Video ने उड़ा दिए सबके होश

Snowman Dressed Like Woman: दुनियाभर में सर्दियों के मौसम में लोग स्नोमैन बनाकर अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं. कहीं पारंपरिक टोपी और गाजर वाली नाक दिखती है तो कहीं अजीबोगरीब डिजाइन. लेकिन इस बार कनाडा से सामने आए एक वीडियो ने स्नोमैन की परिभाषा ही बदल दी. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो में एक मध्यम आकार का स्नोमैन पूरी तरह एक महिला के रूप में सजा नजर आता है, जिसने पहली झलक में ही लोगों को चौंका दिया.

इस स्नोमैन को महिला जैसा खास किसने बनाया?

इस स्नोमैन के सिर और कंधों पर करीने से ओढ़ा गया दुपट्टा, सब्जियों से बनाई गई आंखें और चेहरे के बारीक फीचर्स इसे अलग पहचान देते हैं. सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं इसके गहने, जिनमें मांगटीका और अन्य एक्सेसरीज शामिल हैं. ऊपर से लगाई गई नकली घनी पलकों ने स्नोमैन को इतना एक्सप्रेसिव बना दिया कि लोग इसे देखकर हंसी नहीं रोक पाए.

लोगों ने दिए अजीब-अजीब नाम

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे मजाक में ‘बर्फजीत कौर’ कहा तो किसी ने ‘बर्फीली द आइसी क्वीन’. ‘स्नोप्रीत कौर कनाडा वाली’ और ‘क क क कोल्ड किरन’ जैसे नामों ने पोस्ट को और मजेदार बना दिया. ज्यादातर यूजर्स ने इस मेहनत और क्रिएटिविटी की तारीफ की और हंसी वाले रिएक्शन शेयर किए.

कई लोगों के लिए यह वीडियो महज मनोरंजन था, लेकिन कुछ यूजर्स ने इसे सर्दियों की कला का बेहतरीन उदाहरण बताया. बर्फ से बने इस किरदार में डिटेलिंग और सोच ने दिखा दिया कि साधारण स्नोमैन भी सोशल मीडिया सेंसेशन बन सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो कनाडा से निकलकर दुनियाभर में देखा गया.

उधर चीन में बर्फ से क्या रिकॉर्ड बना?

इसी बीच चीन ने बर्फीली कला में एक नया कीर्तिमान रच दिया. हार्बिन शहर में दुनिया का सबसे बड़ा स्नोमैन तैयार किया गया, जिसकी ऊंचाई करीब 19 मीटर है. यह स्नोमैन किसी बहुमंजिला इमारत जितना विशाल है और देखने वालों को हैरान कर देता है. इसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान, गले में स्कार्फ और सिर पर टोपी लगाई गई है. इस विशालकाय स्नोमैन को बनाने में हजारों क्यूबिक मीटर दबाई गई बर्फ का इस्तेमाल हुआ. प्रोफेशनल स्कल्प्टर्स, इंजीनियर्स और दर्जनों मजदूरों ने कई दिनों तक परत-दर-परत बर्फ जमाकर इसे आकार दिया. मजबूती और सुंदरता दोनों का खास ध्यान रखा गया, ताकि यह लंबे समय तक टिक सके.