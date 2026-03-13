सैलरी सिर्फ 26,000 थी, आज कमा रहा है लाखों! जानें कैसे 4 साल में बदली किस्मत, संघर्ष भरी कहानी वायरल

Advertisement
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सिर्फ 4 साल में 3.5 लाख सालाना सैलरी से 65 लाख रुपये के पैकेज तक का सफर तय किया. सोशल मीडिया पर शेयर की गई उसकी कहानी अब हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है.

 

Mar 13, 2026
Software Engineer Salary Jump: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी तेजी से वायरल हो रही है. इस इंजीनियर ने सिर्फ चार साल के भीतर अपनी सालाना सैलरी 3.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 65 लाख रुपये तक पहुंचा दी. खास बात यह है कि यह सफर किसी बड़े परिवार या खास सुविधा से नहीं बल्कि एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शुरू हुआ था. परिवार पर कर्ज का बोझ था और आर्थिक तनाव भी काफी था. इंजीनियर ने बताया कि इतनी बड़ी सैलरी मिलने के बाद वह अपने परिवार का कर्ज चुका सका और उसके माता-पिता को पहली बार सुकून और खुशी मिली.

करियर की शुरुआत इतनी साधारण क्यों थी?

इंजीनियर ने बताया कि साल 2021 में उसे एक बड़े मास रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए आईटी कंपनी Cognizant में नौकरी मिली थी. उस समय उसकी शुरुआती सैलरी सिर्फ 3.5 लाख रुपये सालाना थी, जिससे हाथ में करीब 26 हजार रुपये ही मिलते थे. उसने यह भी स्वीकार किया कि शुरुआत में वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर नहीं था. सोशल मीडिया पर लिखे अपने पोस्ट में उसने बताया कि शुरुआती महीनों में वह काम के बजाय फिल्में और एनीमे देखने में समय बिताता था.

फिर ऐसा क्या हुआ जिसने जिंदगी बदल दी?

कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि इतनी कम सैलरी से परिवार के कर्ज और बढ़ते ब्याज को चुकाना लगभग नामुमकिन है. इसी एहसास ने उसकी सोच बदल दी. उसने तय किया कि अगर वह आईटी इंडस्ट्री में है और उसे गणित व लॉजिक में अच्छी पकड़ है तो वह खुद को बेहतर बना सकता है. इसके बाद उसने अपनी स्किल्स को लगातार सुधारना शुरू किया. उसका एक ही लक्ष्य था परिवार का कर्ज खत्म करना और आर्थिक रूप से मजबूत बनना.

 

सैलरी में कैसे बड़ा बदलाव आया?

इंजीनियर ने बताया कि साल 2023 में उसकी सैलरी में करीब 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके बाद 2024 में फिर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. 2024 के मध्य में उसने एक नई कंपनी जॉइन की, जहां उसे 19 लाख रुपये सालाना पैकेज मिला. इसके बाद उसने और बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने के लिए तैयारी शुरू कर दी. उसने बताया कि उस समय उसने लगभग हर दिन पढ़ाई और तैयारी की. न वीकेंड की छुट्टी ली और न ही कहीं घूमने गया.

क्या इंटरव्यू में असफलता भी मिली?

इंजीनियर ने यह भी बताया कि सफलता से पहले उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा. उसने कई ऐसे इंटरव्यू भी फेल किए जिन्हें वह आसान मानता था. उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है. लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास करता रहा. आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे कई बड़ी कंपनियों से ऑफर मिलने लगे.

आखिर 65 लाख का पैकेज कैसे मिला?

इंजीनियर ने बताया कि उसे ServiceNow, PayPal और Cisco जैसी कंपनियों से ऑफर मिले. आखिरकार उसने एक बड़ी प्रोडक्ट कंपनी का 65 लाख रुपये सालाना पैकेज स्वीकार कर लिया. उसने कहा कि लोग चाहे उसे कॉर्पोरेट स्लेव या रेस में दौड़ने वाला इंसान कहें, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता. उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब उसके माता-पिता खुश हैं और वह अपने परिवार के लिए वह सब कर पा रहा है जो पहले असंभव लगता था. सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे पीक मोटिवेशन बताया और कहा कि यह उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो आईटी इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

