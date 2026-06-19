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दोस्त को नौकरी के लिए किया रेफर, लेकिन खुद का ही शुरू हो गया इंटरव्यू! कंपनी के फैसले से इंजीनियर हैरान

Employee Referral Gone Wrong: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उसकी कंपनी ने उसके रेफर किए गए कैंडिडेट के कोडिंग टेस्ट में फेल होने के बाद उसी से दोबारा टेक्निकल इंटरव्यू देने को कह दिया. इस अजीब घटना ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. लोग मजाक भी कर रहे हैं और कर्मचारी रेफरल सिस्टम पर अपनी राय भी दे रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:29 PM IST
दोस्त को नौकरी के लिए किया रेफर, लेकिन खुद का ही शुरू हो गया इंटरव्यू! कंपनी के फैसले से इंजीनियर हैरान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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