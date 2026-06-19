Employee Referral Gone Wrong: नौकरी में रेफरल सिस्टम काफी आम बात है. हम में से कोई भी अपनी कंपनी में अपने दोस्त का रेफरेंस देता है. कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को जान पहचान वाले अच्छे उम्मीदवारों को रेफर करने का मौका भी देती हैं. ऐसे में अगर रेफर किया गया व्यक्ति कंपनी में सेलेक्ट हो जाता है तो कर्मचारी को बोनस भी मिल सकता है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी उम्मीदवार के फेल होने पर रेफर करने वाले कर्मचारी से ही उसकी योग्यता साबित करने के लिए दोबारा इंटरव्यू ले लिया जाए?
ऐसा ही एक अजीब मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया कि उसकी कंपनी ने उसके दोस्त को नौकरी के लिए रेफर करने के बाद उसी से दोबारा टेक्निकल टेस्ट लेने का फैसला कर लिया.
दोस्त को रेफर किया, फिर खुद फंस गई इंजीनियर
यह पूरा मामला तब सामने आया जब X (एक्स) यूजर अदिति ने एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी में एक दोस्त को नौकरी के लिए रेफर किया था, लेकिन उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया. अदिति के अनुसार, उम्मीदवार इंटरव्यू के दौरान एक आसान कोडिंग सवाल भी हल नहीं कर पाया. सवाल 3 Sum नाम की एक चर्चित प्रोग्रामिंग समस्या से जुड़ा था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है. इसके बाद कंपनी की हायरिंग टीम की तरफ से एक ऐसा ईमेल आया, जिसने अदिति को भी हैरान कर दिया.
अदिति द्वारा शेयर किए गए ईमेल में लिखा था कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने रेफर किया था, वह बेसिक कोडिंग समस्या हल नहीं कर पाया. इससे कंपनी को उम्मीदवार को जज करने के तरीके पर सवाल खड़े हुए हैं. ईमेल में कथित तौर पर लिखा था कि उम्मीदवार की क्षमता को लेकर चिंता हुई है और अब कंपनी अदिति की ओर से किए गए चयन को भी दोबारा देखना चाहती है. इसके बाद कंपनी ने अदिति का भी नया टेक्निकल इंटरव्यू रखने की बात कही. यानी जिस व्यक्ति ने किसी और को नौकरी के लिए भेजा था, अब उसी से उसकी अपनी टेक्निकल स्किल्स साबित करने को कहा जा रहा था. अदिति ने इस पूरे मामले को मजाकिया अंदाज में शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने दोस्त को नौकरी के लिए रेफर किया था, लेकिन आखिर में खुद का ही दोबारा इंटरव्यू शुरू हो गया.
अदिति की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स को यह घटना काफी मजेदार लगी. लोगों ने कहा कि उम्मीदवार के फेल होने का असर रेफर करने वाले तक पहुंच गया. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि उम्मीदवार इतना बुरा फेल हुआ कि पूरा रेफरल सिस्टम ही रोलबैक हो गया. वहीं कुछ लोगों ने इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जोड़ते हुए मजेदार कमेंट किए. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कोड में बड़ी गलती मिलने पर पूरा सिस्टम वापस पुराने वर्जन पर ले जाना पड़े.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कैंडिडेट रेफरल को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. कई लोगों का कहना था कि किसी को रेफर करना सिर्फ रिज्यूमे आगे बढ़ाना नहीं होता, बल्कि यह एक तरह से उस व्यक्ति की क्षमता पर भरोसा जताना भी होता है. कई कंपनियों में जब कर्मचारी किसी कैंडिडेट को रेफर करते हैं तो माना जाता है कि वह उस व्यक्ति के काम और क्षमता को जानते हैं. इसलिए कुछ यूजर्स ने कहा कि रेफरल करते समय कर्मचारियों को सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कंपनी के रवैये पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि किसी उम्मीदवार का इंटरव्यू खराब होने का मतलब यह नहीं कि रेफर करने वाले कर्मचारी की क्षमता पर भी शक किया जाए.
कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि इंटरव्यू में कई बार अच्छे कैंडिडेट भी खराब प्रदर्शन कर देते हैं. सिर्फ एक टेस्ट या एक सवाल के आधार पर किसी की क्षमता तय करना सही नहीं है. वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना था कि अगर कोई कर्मचारी किसी को रेफर करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वह कैंडिडेट की योग्यता को समझे. फिलहाल अदिति की यह पोस्ट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. जहां कुछ लोग इसे कंपनी की सख्ती बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे मजेदार ऑफिस कहानी की तरह देख रहे हैं. इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखा दिया कि नौकरी की दुनिया में रेफरल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि इसके साथ भरोसा और जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.