अदिति द्वारा शेयर किए गए ईमेल में लिखा था कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने रेफर किया था, वह बेसिक कोडिंग समस्या हल नहीं कर पाया. इससे कंपनी को उम्मीदवार को जज करने के तरीके पर सवाल खड़े हुए हैं. ईमेल में कथित तौर पर लिखा था कि उम्मीदवार की क्षमता को लेकर चिंता हुई है और अब कंपनी अदिति की ओर से किए गए चयन को भी दोबारा देखना चाहती है. इसके बाद कंपनी ने अदिति का भी नया टेक्निकल इंटरव्यू रखने की बात कही. यानी जिस व्यक्ति ने किसी और को नौकरी के लिए भेजा था, अब उसी से उसकी अपनी टेक्निकल स्किल्स साबित करने को कहा जा रहा था. अदिति ने इस पूरे मामले को मजाकिया अंदाज में शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने दोस्त को नौकरी के लिए रेफर किया था, लेकिन आखिर में खुद का ही दोबारा इंटरव्यू शुरू हो गया.