Soldiers: जब भारत-पाकिस्तान के जवानों ने मूसेवाला के गानों पर किया डांस! देखें LOC का नजारा

Soldiers Dancing: सोशल मीडिया पर जवानों का एक वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. वैसे तो आपने जवानों के कई वीडियोज (Trending Videos) देखे होंगे जिनमें वो गाना गाते या डांस करते दिखाई देंगे. लेकिन एलओसी जैसी जगह पर इस तरह का कोई वीडियो शायद ही किसी ने देखा होगा. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर पोस्ट किया गया है.

जमकर नाचे जवान

सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों सरहदों (Borders) पर जवानों की तैनाती है. लेकिन जैसे ही सिद्धू मूसेवाला का गाना बजता है भारतीय जवान (Indian Soldiers) भांगड़ा करने लगते हैं. कैमरे में सरहद के उस पार तैनात पाकिस्तान के जवान भी झूमते दिखाई देते हैं. पहले आप भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरूर देखें...

Indian and Pakistani soldiers are dancing and waving at the Line of Control (LoC) with the Sidhu Moosewala’s song! Problem is not with the people, problem is with politics. pic.twitter.com/mzwC90lpbS

