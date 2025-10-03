Advertisement
trendingNow12946860
Hindi Newsजरा हटके

दशहरा मेला में फौजी के हाथ लग गया निशाने लगाने वाला खेल, उसके बाद देखते रह गए लोग

Dussehra Mela Ka Video: एक फौजी दशहरे के मेले में जाकर बंदूक से निशाने लगाकर गुब्बारे फोड़ने वाला खेल खेलने लगा. उसके बाद गुब्बारों का जो हाल हुआ. वो सब कैमरे में कैद हो गया. यूजर्स बोले- अब तो भगवान ही मालिक है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दशहरा मेला में फौजी के हाथ लग गया निशाने लगाने वाला खेल, उसके बाद देखते रह गए लोग

Viral Video: दशहरा का मेला खत्म हो गया, लेकिन उसकी कुछ झलकियां खूब वायरल हो रही हैं. अगर आप मेले में घूमने गए होंगे तो आपने निशाने लगाकर गुब्बारे फोड़ने वाला गेम तो जरूर खेला होगा. इस गेम में कई बंदूक रखी रहती हैं और लगभग 5 से 7 फुट की दूरी पर गुब्बारे लगे होते हैं. एक टिकट में एक निश्चित राउंड ही फायर करने को मिलते हैं और उन्हीं में से गुब्बारे फोड़ने होते हैं. मेले में आने वाले लोग अपने निशाने चेक करने के लिए ये हाथ आजमाते हैं. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक फोजी इस खेल को खेल रहा है और लगातार सटीक निशाना लगाकर दिखा रहा है.

कैसे लगा रहा था निशाना?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स गुब्बारों में बड़ा ही शानदार निशाना लगा रहा है वीडियो में दावा किया जाता है कि ये शख्स एक फौजी है. गुब्बारे वाला जितनी तेजी से दीवार पर गुब्बारे लगा नहीं पा रहा है. ये शख्स उससे भी तेजी से निशाना लगाकर फोड़ देता है. इतना ही नहीं, इस शख्स ने उड़ते हुए ​गुब्बारों को भी सटीक निशाने से फोड़ा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: दहन से पहले पुष्पक विमान लेकर भागा रावण, हाईवे पर लोगों ने बनाया वीडियो; सोशल मीडिया पर वायरल

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared bySOLDIER VEER ROHILLA (@army_lone_wolf)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @army_lone_wolf के नाम से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके​ हैं.

यह भी पढ़ें: Dussehra 2025: रावण के दरबार में हुआ ऐसा डांस, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स; आप भी देखें

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हमको पता है, लेकिन गरीब को मत सताओ." दूसरे यूजर ने लिखा, "खत्म हो गए उसके गुब्बारे बस करो." तीसरे यूजर ने लिखा, "हे भगवान किस इंसान को बंदूक दे दी, अब उस खेल का भगवान ही मालिक है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaDussehra Melaviral

Trending news

कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
;