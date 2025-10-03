दशहरा मेला में फौजी के हाथ लग गया निशाने लगाने वाला खेल, उसके बाद देखते रह गए लोग

Dussehra Mela Ka Video: एक फौजी दशहरे के मेले में जाकर बंदूक से निशाने लगाकर गुब्बारे फोड़ने वाला खेल खेलने लगा. उसके बाद गुब्बारों का जो हाल हुआ. वो सब कैमरे में कैद हो गया. यूजर्स बोले- अब तो भगवान ही मालिक है.
Viral Video: दशहरा का मेला खत्म हो गया, लेकिन उसकी कुछ झलकियां खूब वायरल हो रही हैं. अगर आप मेले में घूमने गए होंगे तो आपने निशाने लगाकर गुब्बारे फोड़ने वाला गेम तो जरूर खेला होगा. इस गेम में कई बंदूक रखी रहती हैं और लगभग 5 से 7 फुट की दूरी पर गुब्बारे लगे होते हैं. एक टिकट में एक निश्चित राउंड ही फायर करने को मिलते हैं और उन्हीं में से गुब्बारे फोड़ने होते हैं. मेले में आने वाले लोग अपने निशाने चेक करने के लिए ये हाथ आजमाते हैं. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक फोजी इस खेल को खेल रहा है और लगातार सटीक निशाना लगाकर दिखा रहा है.
कैसे लगा रहा था निशाना?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स गुब्बारों में बड़ा ही शानदार निशाना लगा रहा है वीडियो में दावा किया जाता है कि ये शख्स एक फौजी है. गुब्बारे वाला जितनी तेजी से दीवार पर गुब्बारे लगा नहीं पा रहा है. ये शख्स उससे भी तेजी से निशाना लगाकर फोड़ देता है. इतना ही नहीं, इस शख्स ने उड़ते हुए गुब्बारों को भी सटीक निशाने से फोड़ा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @army_lone_wolf के नाम से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हमको पता है, लेकिन गरीब को मत सताओ." दूसरे यूजर ने लिखा, "खत्म हो गए उसके गुब्बारे बस करो." तीसरे यूजर ने लिखा, "हे भगवान किस इंसान को बंदूक दे दी, अब उस खेल का भगवान ही मालिक है."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.