AI का असली जादू! दो भाइयों ने मशीन की मदद से खड़ा किया 15000 करोड़ का साम्राज्य; लोग बोले- अब हम भी यही करेंगे

मैथ्यू गैलाघर ने AI टूल्स की मदद से सिर्फ दो लोगों की टीम के साथ Medvi नाम का स्टार्टअप खड़ा किया, जो तेजी से अरबों के रेवेन्यू की ओर बढ़ रहा है. जहां कुछ लोग इसे भविष्य मानते हैं, वहीं कई इसके टिकाऊपन और पूरी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं.
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क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना कॉलेज डिग्री के अरबों की कंपनी बना सकता है? मैथ्यू गैलाघर की कहानी कुछ ऐसी ही है. बचपन में मोटल और कारों में रहने वाला यह युवक कभी एक्टर बनने लॉस एंजेलिस गया था. लेकिन 2024 में उसने अपनी जिंदगी का रोल बदल दिया और “सोलो फाउंडर” बन गया. उसकी सोच अलग थी कम संसाधनों में बड़ा काम करना. यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी और उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
क्या सिर्फ AI के दम पर कोई कंपनी बनाई जा सकती है? रिपोर्ट के मुताबिक, मैथ्यू ने सिर्फ 20,000 डॉलर और AI टूल्स ChatGPT, Claude और Grok—की मदद से Medvi नाम का टेलीहेल्थ स्टार्टअप शुरू किया. हैरानी की बात ये है कि AI ने ही कोडिंग की, विज्ञापन बनाए, कस्टमर सपोर्ट संभाला और मुनाफे पर नजर रखी. सिर्फ 14 महीनों में यह कंपनी 0 से बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू तक पहुंचने का अनुमान लगा रही है. जहां दूसरी कंपनियों को हजारों कर्मचारी चाहिए होते हैं, वहीं मैथ्यू के साथ सिर्फ उसका भाई काम कर रहा है.
क्या यह AI का भविष्य है या सिर्फ एक हाइप? इंटरनेट पर इस कहानी को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ लोग इसे भविष्य की झलक मान रहे हैं, जहां छोटी टीमें बड़े काम करेंगी. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि AI अब सोलो फाउंडर्स को “बिलियन डॉलर मशीन” बना सकता है. खास बात यह भी बताई जा रही है कि सफलता का राज सिर्फ कम लोग नहीं, बल्कि तेज “फीडबैक लूप” है. AI के जरिए मैथ्यू एक साथ सैकड़ों विज्ञापन टेस्ट कर सकता है, जो सामान्य टीम के लिए मुश्किल होता है.
क्या हर कोई इस मॉडल को अपनाकर सफल हो सकता है? कुछ लोग इसे कॉपी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हर कोई AI के जरिए ऐसा बिजनेस बनाने लगेगा, तो इसकी वैल्यू कम हो सकती है. यानी यह मॉडल लंबे समय तक टिकेगा या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही हेल्थकेयर जैसे सेक्टर में सिर्फ AI के भरोसे सब कुछ चलाना आसान नहीं होता.
क्या इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ दो लोग और AI चला सकते हैं? इस पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है. कुछ यूजर्स का कहना है कि हेल्थकेयर, पेमेंट, लॉजिस्टिक्स और नियमों का पालन सिर्फ AI के भरोसे नहीं हो सकता. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरी कहानी वैसी ही है जैसी बताई जा रही है या इसके पीछे कुछ और भी है? अगर इस पर जांच होती है, तो सच्चाई सामने आ सकती है. फिलहाल, यह कहानी AI के बढ़ते प्रभाव और उसके संभावित भविष्य की एक झलक जरूर दिखाती है.