Advertisement
trendingNow13163839
Hindi Newsजरा हटकेAI का असली जादू! दो भाइयों ने मशीन की मदद से खड़ा किया 15000 करोड़ का साम्राज्य; लोग बोले- अब हम भी यही करेंगे

AI का असली जादू! दो भाइयों ने मशीन की मदद से खड़ा किया 15000 करोड़ का साम्राज्य; लोग बोले- अब हम भी यही करेंगे

मैथ्यू गैलाघर ने AI टूल्स की मदद से सिर्फ दो लोगों की टीम के साथ Medvi नाम का स्टार्टअप खड़ा किया, जो तेजी से अरबों के रेवेन्यू की ओर बढ़ रहा है. जहां कुछ लोग इसे भविष्य मानते हैं, वहीं कई इसके टिकाऊपन और पूरी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI का कमाल या बड़ा खेल? ai photo
AI का कमाल या बड़ा खेल? ai photo

क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना कॉलेज डिग्री के अरबों की कंपनी बना सकता है? मैथ्यू गैलाघर की कहानी कुछ ऐसी ही है. बचपन में मोटल और कारों में रहने वाला यह युवक कभी एक्टर बनने लॉस एंजेलिस गया था. लेकिन 2024 में उसने अपनी जिंदगी का रोल बदल दिया और “सोलो फाउंडर” बन गया. उसकी सोच अलग थी कम संसाधनों में बड़ा काम करना. यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी और उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

AI से कैसे खड़ी हुई कंपनी?

क्या सिर्फ AI के दम पर कोई कंपनी बनाई जा सकती है? रिपोर्ट के मुताबिक, मैथ्यू ने सिर्फ 20,000 डॉलर और AI टूल्स ChatGPT, Claude और Grok—की मदद से Medvi नाम का टेलीहेल्थ स्टार्टअप शुरू किया. हैरानी की बात ये है कि AI ने ही कोडिंग की, विज्ञापन बनाए, कस्टमर सपोर्ट संभाला और मुनाफे पर नजर रखी. सिर्फ 14 महीनों में यह कंपनी 0 से बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू तक पहुंचने का अनुमान लगा रही है. जहां दूसरी कंपनियों को हजारों कर्मचारी चाहिए होते हैं, वहीं मैथ्यू के साथ सिर्फ उसका भाई काम कर रहा है.

इंटरनेट क्यों हुआ हैरान?

क्या यह AI का भविष्य है या सिर्फ एक हाइप? इंटरनेट पर इस कहानी को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ लोग इसे भविष्य की झलक मान रहे हैं, जहां छोटी टीमें बड़े काम करेंगी. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि AI अब सोलो फाउंडर्स को “बिलियन डॉलर मशीन” बना सकता है. खास बात यह भी बताई जा रही है कि सफलता का राज सिर्फ कम लोग नहीं, बल्कि तेज “फीडबैक लूप” है. AI के जरिए मैथ्यू एक साथ सैकड़ों विज्ञापन टेस्ट कर सकता है, जो सामान्य टीम के लिए मुश्किल होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यह मॉडल टिकाऊ है?

क्या हर कोई इस मॉडल को अपनाकर सफल हो सकता है? कुछ लोग इसे कॉपी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हर कोई AI के जरिए ऐसा बिजनेस बनाने लगेगा, तो इसकी वैल्यू कम हो सकती है. यानी यह मॉडल लंबे समय तक टिकेगा या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही हेल्थकेयर जैसे सेक्टर में सिर्फ AI के भरोसे सब कुछ चलाना आसान नहीं होता.

क्या सच में सब कुछ AI संभाल सकता है?

क्या इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ दो लोग और AI चला सकते हैं? इस पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है. कुछ यूजर्स का कहना है कि हेल्थकेयर, पेमेंट, लॉजिस्टिक्स और नियमों का पालन सिर्फ AI के भरोसे नहीं हो सकता. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरी कहानी वैसी ही है जैसी बताई जा रही है या इसके पीछे कुछ और भी है? अगर इस पर जांच होती है, तो सच्चाई सामने आ सकती है. फिलहाल, यह कहानी AI के बढ़ते प्रभाव और उसके संभावित भविष्य की एक झलक जरूर दिखाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

AI StartupSolo FounderMatthew GallagherMedviTelehealth

Trending news

LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
LPG
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
West Bengal Election 2026
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
assam election 2026
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
congress
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
Himachal Pradesh Assembly
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
defence minister rajnath singh
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?
Tamil Nadu Election 2026
इन 21 सीटों से हटे DMK-AIADMK, क्या TVK-NTK रचेंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?
समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में खौफ, क्या है INS Taragir की खासियत?
INS Taragiri
समंदर में उतरेगा 'पानी का तूफान', दुश्मनों में खौफ, क्या है INS Taragir की खासियत?
ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा
assam election 2026
ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा
इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती...पानी में डूबा बच्चा तो मां ने भी छोड़ दी दुनिया
bengaluru news
इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती...पानी में डूबा बच्चा तो मां ने भी छोड़ दी दुनिया