पापा जिस महंगे होटल में थे वॉचमैन, 25 साल बाद वहीं बेटे ने करवाया लग्जरी डिनर

Luxury Dinner In ITC Maurya Hotel: जब कोई बेटा या बेटी अपनी पहली सैलरी से अपने माता-पिता को तोहफा देती है या उन्हें किसी खास जगह पर ले जाकर उनका मान-सम्मान करती है, तो यह एक बहुत ही प्यारा और गर्व का अहसास होता है. कुछ ऐसा ही किया भारतीय उद्यमी अयान मिश्रा ने हाल ही में, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

अयान मिश्रा ने पिता को दी लग्जरी होटल में दावत

अयान मिश्रा जिन्होंने हाल ही में "गरीबी ने मुझे उद्यमी बना दिया" जैसे बयान से सुर्खियां बटोरीं, उन्होंने अपनी सैलरी से अपने माता-पिता को दिल्ली के प्रतिष्ठित होटल आईटीसी में डिनर पर बुलाया. इस होटल में उनके पिता, जो कभी एक चौकीदार के रूप में काम करते थे, 1995 से 2000 तक काम कर चुके थे. 25 साल बाद उनके बेटे ने अपने पिता को उसी होटल में खाने के लिए बुलाया, जिससे सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो गई.

पिता का संघर्ष और बेटे की सफलता

अयान मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरे पिता 1995 से 2000 तक आईटीसी दिल्ली के चौकीदार थे; आज मुझे उन्हें वही होटल में डिनर के लिए ले जाने का अवसर मिला." इस पोस्ट ने दिल छूने वाली भावनाओं को जगाया और अब तक इसे 40,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. अयान मिश्रा 'स्पार्क एस्ट्रोनॉमी' और 'एस्त्रोस्केप' के फाउंडर हैं. वह सरकारी स्कूलों में 'एस्त्रो लैब्स' स्थापित करने में काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जा सके. उन्होंने 150 से अधिक एस्त्रो लैब्स खोले हैं. उनकी यह पहल भी समाज में विज्ञान और शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

My father was a watchman at ITC in New Delhi from 1995-2000; today I had the opportunity to take him to the same place for dinner :) pic.twitter.com/nsTYzdfLBr

— Aryan Mishra | आर्यन मिश्रा (@desiastronomer) January 23, 2025