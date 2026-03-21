बेटे ने मां को दिया लाइफ का बेस्ट सरप्राइज, सामने लाकर खड़ा कर दिया बचपन का क्रश! देखते ही...

Emotional Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में बेटे ने एक बेटे ने अपनी मम्मी को उनके बचपन के क्रिकेट हीरो 'जोंटी रोड्स' से मिलवाया और उनका सपना पूरा कर दिया. ये पल काफी भावुक कर देने वाला था. अब ये सरप्राइज वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
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Viral Video: जरा सोचिए, आपके बचपन का क्रश आपके सामने अचानक आ जाए तो आप कितने खुश होंगे. इस मां के साथ यही हुआ. ये सरप्राइज किसी और ने नहीं, बल्कि बेटे ने दिया. बेटे ने मां को उनके क्रश जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) से मिलवाया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
इन दिनों इंटरनेट पर एक इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक बेटे ने अपनी मां को इमोशनल सरप्राइज देकर उनका सालों पुराना सपना पूरा कर दिया. बेटे ने मां को जिस शख्स से मिलवाया वो कोई और नहीं, बल्कि मम्मी के बचपन के हीरो क्रिकेटर जोंटी रोड्स थे. चलिए जानते हैं जब मां का सपना पूरा हुआ तो मां ने क्या किया.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटा अपनी मां को एक जिम में लेकर जाता है. मां को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आज उसका कितना बड़ा सपना पूरा होने वाला है. बेटे ने ये सरप्राइज गिफ्ट रखा, आखिर तक मां को किसी बात का नहीं चला.
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बेटे के साथ जिम में आई मां इधर उधर देख रही थी. तभी अचानक उनके सामने साउथ अफ्रीका के मशहूर क्रिकेटर Jonty Rhodes की एंट्री होती है. जैसे की मां की नजर अपने बचपन के हीरो पर पड़ी तो कुछ पल के लिए चौंक गई. मां को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. इसके बाद महिला खुशी से झूम उठती है और अपने बेटे से कहती है कि वह उनके हीरो हैं. ये पल काफी भावुक कर देने वाला था.
जोंटी रोड्स ने भी इस पल को और खास बना दिया. जोंटी आगे बढ़कर महिला को गले लगाते हैं जिससे ये पल हमेशा के लिए यादगार बन जाता है. मां का कहना है कि वो बचपन से ही उनकी फैन थी और आज उनका सपना पूरा हो गया. कुछ देर बातचीत करने के बाद जोंटी रोड्स उनकी जर्सी पर ऑटोग्राफ देते हैं. बेटे ने जिस तरह मां को उनके हीरो से मिलवाया वो तरीका लोगों के दिलों को छू रहा है. ये भावुक कर देने वाला सरप्राइज तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
वीडियो इंस्टाग्राम पर @harshitchajjed नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 1.3 लाख लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.